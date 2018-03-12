Новости по теме военные

Всего в ходе учебных мероприятий расчетами подразделений ПВО военной базы было выполнено более 25 огневых задач.
"На полигоне военнослужащие выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники", - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
За время учений военнослужащими были отработаны вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, а также элементы тылового обеспечения подразделений в военное время.
Двое нападавших открыли огонь по пешеходам на автобусной остановке рядом с Кирьят-Арба и были застрелены, солдат получил ранение и госпитализирован.
После того, как самолет сирийских ВВС был подбит, один пилот катапультировался, второй пилот предпринял попытку совершить аварийную посадку на военном аэродроме Хама, посадка была неудачной и пилот погиб.
За 2015 год воинские части самовольно оставили более 500 солдат, из которых удалось найти лишь четверть, пишет "Думская.net". При этом командование скрывает значительную часть случаев.
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Коалиционные силы во главе с США начали боевые действия против Ирака, вторгшегося в Кувейт, 25 лет назад, 17 января 1991 года. Смотрите на архивных кадрах, как проводилась военная операция, получившая название "Буря в пустыне".
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Турецкому военному дипломату сделано жесткое представление о возможных пагубных последствиях безрассудных действий официальной Анкары в отношении российского воинского контингента, выполняющего задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы и информации Минобороны РФ.
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