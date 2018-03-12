Новости по теме война

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований.
О войне, о детских разбитых мечтах, об участившихся проливных дождях и возможной связи всего этого размышляет колумнист Sputnik Амина Лазба.
День памяти жертв Кавказской войны начался в столице Абхазии с траурного шествия и возложения цветов.
Он не любил носить ордена и медали и никогда не рассказывал о своих подвигах. О храбрости и доблести своего деда, ветерана Великой Отечественной войны, рассказала его внучка пресс-секретарь Sputnik Абхазия Анна Гамисония.
9 мая 2016 года исполняется 65 лет известному в республике, особенно после событий первых дней Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Красному мосту в Сухуме.
О том, как во время одного из сражений под Смоленском ее раненого дедушку в бессознательном состоянии, решив, что он уже мертв, погрузили в транспорт и увезли, рассказывает выпускающий редактор Sputnik Абхазия Изольда Хагба.
О тяжелой дороге военных лет, о мужественных поступках и отваге своего дедушки, ветерана Великой Отечественной войны, рассказала выпускающий редактор Sputnik Лорена Адлейба.
Около 200-300 выходцев из Абхазии пройдут с "Бессмертным полком", предполагает автор идеи, заместитель председателя Московской абхазской диаспоры Руслан Хагба.
В результате минометных обстрелов погибли 18 и получили ранения различной степени тяжести 61 мирный житель Алеппо.
Наступление на Пальмиру возобновилось утром в субботу, армия и бойцы ополчения "Соколы пустыни" продвигаются к центру города с северо-запада и юго-востока.
По словам рабочих, на этом месте будет возведен новый комплекс, однако, эта информация пока не подтвердилась.
О том, как сейчас живут в Абхазии люди из Сирии, переехавшие сюда с началом боевых действий в их стране, и какой была Сирия без войны, рассказали корреспонденту Sputnik сирийские репатрианты.
Сирийская армия и отряды ополчения "Соколы пустыни" в субботу 19 марта завершили первый этап операции по штурму Пальмиры.
В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Леонид Боджгуа поделился воспоминаниями об участии в Мартовском наступлении 1993 года.
Уинстон Черчилль выступил в американском городе Фултон 70 лет назад, 5 марта 1946 года, смотрите на архивных кадрах, как в своей речи он призвал к борьбе с распространением коммунистической угрозы в Европе.
Глава внешнеполитического ведомства России и госсекретарь США считают воодушевляющими первые сообщения после начала перемирия в Сирии и призывают все стороны продолжить усиленно работать для его поддержания.
Страны-члены Евросоюза считают нужным создать специальные зоны безопасности для мирных жителей в Сирии, в которых бы ни одна из сторон-участниц конфликта не проводила налеты, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Франция призывает к немедленному прекращению бомбардировок, как со стороны режима и его союзников на всей территории, так и со стороны Турции в занимаемой курдами зоне.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.