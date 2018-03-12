Новости по теме железная дорога

Машинист тепловоза Эдуард Качабава показал корреспондентам Sputnik некогда оживленный участок Абхазской железной дороги.
Потомственный машинист тепловоза Эдуард Качабава рассказал корреспонденту Sputnik Роберту Джопуа о своей работе и трудностях, встречающихся на железнодорожных путях.
О возможности восстановления железнодорожного сообщения через Абхазию рассказал Sputnik научный сотрудник Института востоковедения РАН, политолог Александр Скаков.
В 2016 году планируется погасить сумму долга по железнодорожному кредиту в размере 263 миллионов рублей, остаток составит 1 миллиард 710 миллионов рублей, отметила Амра Кварандзия.
Начальник Республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Гурам Губаз рассказал Sputnik о планах развития железнодорожной отрасли.
К ликвидации последствий происшествия привлечено 122 человека и 15 единиц техники.
Железнодорожные войска России в июле были отправлены в Абхазию для восстановления железнодорожного сообщения в Абхазии на участке Очамчыра - Ингур.
Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия сказал, что российские железнодорожные войска отремонтировали около восьми километров железной дороги в Абхазии.
Все работы ведутся исключительно в интересах мирного населения и для налаживания железнодорожного сообщения внутри республики, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 20 августа подписал распоряжение о назначении президентом ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова, занимавшего пост первого замминистра транспорта РФ.
Подразделение займется проверкой и очисткой железнодорожного полотна на предмет безопасности на участке Очамчыра - Ингур.
В руководстве Абхазской железной дороги подтвердили участие российских войск в расчистке участка железной дороги от Очамчыры до Ингура.
Дерево упало 28 июля на перегоне Сочи - Мацеста Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги. Среднее время задержки пассажирских поездов составило около 50 минут.
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Георгий Квирикашвили заявил, что Тбилиси исключает возможность восстановления железнодорожного движения через Абхазию.
С первого июня между Сухумом и Санкт-Петербургом начнет курсировать поезд.
Москва готова к консультациям по возобновлению железнодорожного сообщения между Абхазией и Грузией
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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