Новости по теме журналистика

В марте журналисты радио Sputnik и приглашенные эксперты в рамках спецпроекта обсудят особенности освещения событий западными и отечественными СМИ, в частности фактов грузинской агрессии в Южной Осетии.
Журналисты Абхазии рассказали о специфике своей работы и проблемах, с которыми сталкиваются в ходе исполнения своего рабочего долга.
О том, чем запомнился 2015 год и о некоторых секретах журналистики, рассказывает корреспондент Sputnik Абхазия Наала Авидзба.
4 июня 1995 года вышел в свет первый номер газеты “Гал”.
Глава международного отдела итальянского журнала "XIX век" Роберто Скорчелло приехал в Абхазию и планирует познакомить жителей Италии с историей и культурой республики.
27 февраля 1919 года увидел свет первый номер первой национальной газеты "Аԥсны" на абхазском языке. Это событие отмечается как день СМИ Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.