Новости по теме Армения

Армения и Азербайджан заявляют о резком обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана заявляет, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении
Вокруг Кафедрального собора Первопрестольного Святого Эчмиадзина, духовного центра армян, ходят разные истории.
Товарищеский матч между нижегородским футбольным клубом "Волга" и армянским клубом "Арарат" отменен из-за вмешательства МИД Грузии, сказал корреспонденту Sputnik президент ФФА Руслан Аджинджал.
В последнее время в Армении наблюдается вспышка ОРВИ и свиного гриппа. Число смертей перевалило за десять, большинство скончались от свиного гриппа. Активизацию вируса некоторые эксперты связывают с действующей в Грузии лабораторией имени американского ученого Лугара.
Встреча прошла в Берне в рамках переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахской проблемы при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика (США), Пьера Андрио (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.
Землетрясение 1988 года стало сильнейшим потрясением для Армении, на помощь пришли все народы Советского союза.
Документ можно считать принятым, так как за него высказались более 50 проц. участвовавших в голосовании. Высшим органом исполнительной власти будет правительство, которое будет разрабатывать и осуществлять внутреннюю и внешнюю политику.
В Армении готовятся проголосовать за проект конституционных реформ, предусматривающий фактический переход к парламентской системе правления. Согласно проекту, президент будет избираться не на пять лет, а на семь, и не на прямых выборах, а депутатами и избранными представителями органов местного самоуправления.
На заключительном этапе учений пройдут тренировки по управлению огнем артиллерии соединений с боевыми стрельбами из реактивных систем залпового огня "Град-М", "Ураган", "Смерч" и других.
Сообщается, что подозреваемый в убийстве шести граждан Армении военнослужащий Валерий Пермяков приговорен к 10 годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия. Он признал себя виновным и раскаялся в содеянном.
Судебное заседание над российским военнослужащим-срочником Валерием Пермяковым проходит на территории дислоцированной в Гюмри в Армении 102-й российской военной базы.
Ранее решение властей о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию на 16% спровоцировало акцию протеста, которая вечером 22 июня переросла в шествие к резиденции президента на проспекте Баграмяна.
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Георгий Квирикашвили заявил, что Тбилиси исключает возможность восстановления железнодорожного движения через Абхазию.
В Южном военном округе на треть увеличена штатная численность военного духовенства.
Журналист Первого канала Армении Давит Саргсян прокомментировал митинги в Ереване против повышения тарифов на электроэнергию.
Один из активистов бессрочного митинга в Ереване поднял флаг Евросоюза, однако сами митингующие заставили его убрать, поскольку, по их словам, протест не связан с политикой и не имеет внешнего влияния.
Полиция Армении призывала митингующих уважать конституцию и законы республики, права и законные интересы других лиц и добровольно прекратить блокаду проспекта Баграмяна.
Новый мультимедийный портал Sputnik будет работать на армянском и русском языках.
Манифестантам помогают муниципальные служащие. Акцию протеста, которая началась в столице Армении 19 июня, спровоцировало решение властей существенно повысить тарифы на электроэнергию.
Один из лидеров движения Вагинак Шушанян заявил, что борьба переносится на новую плоскость. По его словам, активисты намерены создать группы экспертов, экономистов, юристов, чтобы выступить с конкретными предложениями.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.