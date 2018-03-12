Новости по теме Галский район

При переходе на новую программу обучения в младших классах некоторых школ Галского района сложности преодолеваются за счет добавления уроков или разъяснения предмета на родном языке ученика, отметил Беслан Кантария.
Глава администрации Галского района Темур Надарая прокомментировал улучшение криминогенной обстановки в районе за прошедший год.
На данный момент инвентаризация земли в Галском районе проведена на 30%, отметил Темур Надарая.
Глава администрации Галского района подвел итоги работы за год, подробно остановившись на нерешенных еще вопросах.
Галской средней школе № 2 присвоено имя кавалера ордена Леона Джансуха Муратия, погибшего в 2008 году при исполнении служебного долга.
Необходимо заранее принять меры, чтобы в следующем году ситуация с фундучным усачом не развилась по сценарию бедствия, вызванного самшитовой огневкой, сообщил Аркадий Джинджия.
Глава Администрации Галского района Темур Надарая встретился с активом района.
Глава Администрации Галского района Темур Надарая встретился с активом района.
Глава Администрации Галского района Темур Надарая встретился с активом района.
Глава Администрации Галского района Тимур Надарая разъяснил на встрече в среду с жителями сел Хашта и Бгоруа, как будет рассчитываться земельный налог и аренда сельскохозяйственных земель.
Аттестаты об окончании школы были вручены выпускникам Галского района в торжественной обстановке.
Заместитель министра образования и науки Республики Абхазия Дмитрий Гварамия сказал Sputnik, что все школы Галского района перейдут на абхазский стандарт обучения.
4 июня 1995 года вышел в свет первый номер газеты “Гал”.
Почтить память Василия Квитко на место проведения финальных игр, помимо спортсменов, приехали представители всех отделов Погрануправления, дислоцирующихся в различных городах Абхазии.
Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Александр Шевченко рассказал о тяготах пережитой им войны.
О вопросе паспортизации жителей Галского района размышляет секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
По сообщению пресс-службы СГБ Абхазии, задержаны подозреваемые в совершении преступления, в результате которого погибли сотрудники правоохранительных органов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.