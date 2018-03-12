Новости по теме Грузия

Пожар возник днем в воскресенье на нулевом этаже собора, где находится типография. Причины возгорания еще не известны.
Главы МИД Азербайджана и Грузии заявили о намерении завершить делимитацию границы между странами, которая была начата в 1996 году, но приостановилась из-за спорных исторических объектов.
О формировании внешней политики Абхазии, роли России в Абхазии и развитии отношений Абхазии и Евросоюза рассказал в интервью Sputnik Абхазия политолог, аспирант Йоркского университета в Великобритании Урбан Якша.
Вопрос территориальной целостности Грузии - это дело грузинского, абхазского и югоосетинского народов, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Неизвестные обстреляли здание офиса "Нацдвижения" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из огнестрельного оружия в районе Дедоплисцкаро. По предварительным данным, пострадавших нет.
Очередной раунд Женевских дискуссий состоялся 8-9 декабря в Женеве.
Заявления грузинского министра стали реакцией на документ глав дипломатических ведомств стран альянса о намерении подготовить к саммиту в июле 2016 года в Варшаве конкретные меры по укреплению политического и практического сотрудничества с Тбилиси.
Экс-президент Грузии, а ныне губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили был лишен грузинского гражданства в связи с получением гражданства Украины. Нынешние власти Грузии объявили Саакашвили в международный розыск.
МИД Абхазии отреагировал на заявления грузинских политиков, утверждающих, что республика ведет переговоры с Грузией относительно своего статуса.
Внешнеполитическое ведомство Грузии выражает "крайнее беспокойство в связи с распространенными в СМИ заявлениями губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые содержат опасные для безопасности и стабильности Грузии призывы"
В результате раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье МИД РФ заявил, что делегации Абхазии, России и Южной Осетии беспокоит усиление военного взаимодействия по линии Грузия - НАТО.
Во время вооруженного конфликта в Южной Осетии один из лидеров "Исламского государства" Тархан Батирашвили, или Омар Чеченский, демонстрировал "исключительные навыки асимметричного боя", которым его могли научить инструкторы из США, пишет McClatchy.
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, отвечая на вопрос грузинского корреспондента, отметил, что пребывание российских военных баз в Южной Осетии и Абхазии способствует "восстановлению мира на Южном Кавказе".
Новый министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили отметил, что необходимо уделять большое внимание развитию отношений с соседями по региону, в частности, продолжится стратегическое партнерство с Азербайджаном и Турцией.
Сергей Маркедонов дал аналитическую оценку политической ситуации вокруг Абхазии.
Сотрудник Экспертного управления Администрации президента Республики Абхазия Тимур Шанава прокомментировал Sputnik открытие учебно-тренировочного центра НАТО и Грузии.
На территории Крцанисского учебного центра состоится инаугурация совместного Грузии с НАТО учебного центра, заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.
Воздавая почести памяти погибших защитников, в Абхазии возложат цветы к местам гибели посланцев Южной Осетии, которые не остались равнодушными к беде абхазских братьев, говорится в послании Леонида Тибилова.
Известно, что уже состоялась коммуникация МИД Грузии с офисом Viber на Кипре, благодаря чему, по сообщению пресс-службы МИД Грузии, удалось убрать из перечня функций звонка "Viber-out" Абхазию и Южную Осетию.
Журналист Инал Хашиг прокомментировал посещение гражданами Абхазии матча Барселона - Севилья в Тбилиси.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.