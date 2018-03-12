Новости по теме Казахстан

Генеральным консульством Казахстана в Нью-Йорке направлен запрос в местные правоохранительные органы о проведении тщательного расследования обстоятельств случившейся трагедии.
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу пребывает с визитом в Астане. В субботу он может встретиться с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым для обсуждения торгово-экономической, транзитно-транспортной и энергетической сфер.
В Казахстане обеспокоены сложившимися отношениями между РФ и Турцией, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Астану прокомментировал отказ США от ведения прямого диалога по военной операции против боевиков так называемого "Исламского государства" в Сирии.
Главы двух государств обсудят несколько важных вопросов, в том числе возможность создания российской авиабазы в Белоруссии.
На Международную космическую станцию отправились россиянин Сергей Волков, представитель Казахстана Айдын Аимбетов и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен. Стыковка намечена на 4 сентября.
Если бы правительство и Национальный банк ничего не делали, пассивно наблюдали за ситуацией, и не вмешивались в никакие происходящие процессы, в конечном итоге Казахстан ожидал бы дефолт, заявил премьер-министр Карим Масимов.
В четверг премьер-министр Казахстана Карим Масимов объявил о том, что Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор.
Помимо самого документа о присоединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу, президент страны Нурсултан Назарбаев подписал ряд протоколов о внесении изменений в договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в связи с присоединением Киргизии к союзу.
Старт прошел успешно, сам грузовик также благополучно отделился от ракеты носителя "Союз-У". Причаливание и стыковка с МКС запланирована на утро воскресенья, 5 июля. Также отмечается, что телеметрия с "Прогресса" впервые была принята на космодроме "Восточный".
Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает создать объединенное Евразийское экономическое пространство, в котором будут приняты единые правила, учитывающие национальные интересы всех сторон.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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