Новости по теме Польша

После сноса эти памятники будут перенесены в музеи и "станут свидетельством трудных времен", сообщил глава государственного Института национальной памяти Лукаш Каминьский,
В состав комиссии, которая начнет расследование происшествия от момента ремонта самолета до крушения, будут входить польские и иностранные эксперты, сообщил пресс-секретарь министерства обороны Польши Бартломей Мищевич.
Минтранс РФ ранее сообщил, что Польша отказалась давать России конкретные предложения по обмену разрешениями на 2016 год на автоперевозки между странами.
Глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский заявил, что как соседи, Россия и Польша обязаны поддерживать нормальные отношения, чтобы разрешать вопросы.
Москва заявляла ранее Польше решительный протест в связи с осквернением Памятника благодарности Красной Армии в польском городе Щецин.
Москва требует от Варшавы найти и наказать виновных в осквернении памятника советским солдатам в Щецине, а также восстановить его первоначальный облик, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
Лех Валенса готов принять на себя посредничество в вопросе сирийского урегулирования в том случае, если российская армия будет готова обеспечить ему поддержку.
Режиссер Роман Полански обвиняется властями США в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году. Известно, что Польша получила от США документы по делу об экстрадиции режиссера.
Граждане Польши выбирали депутатов и сенаторов нового парламента страны. По предварительным данным, в новом сейме впервые в новейшей истории Польши не будет левых сил.
В воскресенье граждане Польши изберут парламент страны - 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 сенаторов (сенат - верхняя палата парламента).
По данным проведенных опросов, в парламент Польши могут пройти шесть партий и объединений.
На общенациональный референдум вынесены три вопроса: введение одномандатных избирательных округов на выборах в сейм страны, отмена финансирования политических партий из бюджета, а также внесение изменений в налоговое законодательство в пользу налогоплательщика.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.