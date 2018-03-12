Новости по теме Сирия

Всего с 24 апреля по 11 мая от обстрелов боевиков погибли 136 мирных граждан, ранения получили тысяча человек.
Мы должны принять больше усилий, чтобы укрепить режим прекращения боевых действий, и мы хотели бы, чтобы русские использовали свое влияние на режим Асада, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.
"Мы приближаемся к позиции понимания, но нам еще нужно провести некоторую работу, именно поэтому мы еще находимся сейчас здесь", - сказал Керри на встрече с коллегой из Саудовской Аравии.
Подписи под соглашением, которое было заключено при посредничестве российского Центра по примирению, поставили старейшины населенного пункта, представители крестьянского сообщества и глава администрации города Амин Махфуз Зелек.
Мы занимаемся не только примирением, но и оказываем гуманитарную помощь от России, отметил представитель российского центра по примирению враждующих сторон полковник Сергей Иванов.
В ВКП сейчас очевидный раскол, одна сторона считает, что переговоры бессмысленны, хочет вернуться обратно и оказывать давление, чтобы изменить ситуацию на земле, другая часть готова двигаться к компромиссу.
Жителям Сальхаба выдали пакеты с полуфабрикатами, рыбными и мясными консервами, сахаром, мукой, сухим молоком и крупами, дети получили сладкие подарки.
Таким образом, все участники нового раунда консультаций по Сирии собрались в Швейцарии.
Планируется, что делегация официального Дамаска встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой во второй половине дня.
Курды должны получить право сказать то, что они хотят, в переговорах должны участвовать все сирийские группы, заявила секретарь Национального демократического фронта Сирии Маис Криде.
Российские военные врачи прибыли в Эн-Насрию с грузом гуманитарной помощи после того, как представители совета старейшин города подписали соглашение о присоединении к примирению и режиму прекращения огня.
В результате минометных обстрелов погибли 18 и получили ранения различной степени тяжести 61 мирный житель Алеппо.
Сирия по-прежнему находится "в самом сердце битвы, которая еще не закончилась, поэтому численность российского контингента, дислоцированного на авиабазе "Хмеймим", должна быть пропорциональна уровню распространения терроризма в Сирии, подчеркнул президент САР Башар Асад.
Президент Сирии Башар Асад рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости о своем видении мирного урегулирования в стране, российско-сирийском сотрудничестве и своей оценке роли России в борьбе с терроризмом.
Напрямую террористов поддерживают Турция и правящая королевская семья Саудовской Аравии, считает президент Сирии, среди западных стран поддержку боевикам оказывают Франция и Великобритания, а остальные просто наблюдают.
Сирийский президент отметил, что в Дамаске рассматривают возможность дислокации на своей территории только для российских баз.
Восстановление разрушенной исторической части Пальмиры - вопрос времени и денег, заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Пальмира, древние развалины которой — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, находилась под контролем ИГ с середины мая 2015 года. Как выглядит разрушенная террористами историческую часть Пальмиры смотрите в фотоленте РИА .
Ударами воздушно-космических России сил уничтожены четыре танка, три артиллерийские установки, четыре склада с боеприпасами, в Пальмире третий день идут ожесточенные бои.
Наступление на Пальмиру возобновилось утром в субботу, армия и бойцы ополчения "Соколы пустыни" продвигаются к центру города с северо-запада и юго-востока.
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