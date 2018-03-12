Новости по теме Турция

"Никому не под силу разрушить нашу страну. После завоевания Стамбула турки разместились в Анатолии и Фракии и не собираются уходить с этих земель", - заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Инцидент произошел в городе Кулп в воскресенье, около 22.00 (около полуночи мск), пострадали несколько военнослужащих.
Эскалация вооруженного конфликта в Карабахе выявила неприглядную истину: Южный Кавказ остается регионом напряженности. Sputnik обратился к начальнику сектора Кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артуру Атаеву и попросил его прояснить – где именно располагается главный узел противоречий в регионе?
Президент дал поручение Бинали Йылдырыму сформировать 65 правительство Турецкой Республики и пожелал ему успехов, сообщила в воскресенье администрация Эрдогана.
По словам министра, Турция не приемлет давления по вопросу упрощения визового режима с ЕC и не пойдет ни на какие уступки.
10 мая в 16.30 в центре турецкого города Диярбокыр взорвался автобус, перевозивший сотрудников правоохранительных органов – сообщает информагентство Daily Sabah.
В центральном районе Диярбакыра Баглар в 16.30 мск во время проезда полицейского автобуса взорвался заминированный автомобиль.
В результате взрыва, по крайне мере, 15 человек получили ранения, на место происшествия прибывают машины скорой помощи, которые развозят раненых по больницам.
Решение перенести намеченную на пятницу встречу было принято совместно, сообщила во вторник Майя Косьянчич, представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Взрыв произошел на автодороге в районе Ипекйолу в момент, когда полицейские пытались обезвредить бомбу.
В Диджле провинции Диярбакыр у здания жандармерии 1 мая в 21.40 членами сепаратистской террористической организации (РПК) был взорван заминированный автомобиль, сообщает генштаб Турции в понедельник.
Жертвами взрыва, по последним данным, стали два полицейских, еще 23 человека, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов, пострадали.
По данным властей, взрыв произвела террористка-смертница, которая стала единственной погибшей.
По информации источника агентства в полиции, террористка стала единственной погибшей при взрыве.
Я убежден, что турецкие журналисты которые здесь работают, уважают росийский народ, государство, правительство и ценности российского народа, заявил Посол Турции в Москве Умит Ярдым.
Взрыв произошел в 17.25 мск, причина его пока неизвестна, на место происшествия прибывают машины скорой помощи.
Правительство США продолжает получать достоверные свидетельства о том, что террористические группировки ищут возможности для атак на популярных туристических направлениях Турции.
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Турал Керимов, который более 14 часов провел в отделе досмотра прибывших пассажиров аэропорта Ататюрка в Стамбуле вылетел в Москву.
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