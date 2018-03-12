Новости по теме Министерство обороны Абхазии

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба рассказал журналистам об итогах встречи президента Абхазии Рауля Хаджимба и заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым во вторник 15 декабря.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия, первый заместитель министра обороны Анатолий Хрулев отметил, что Вооруженные Силы Абхазии готовы выполнять поставленную задачу по отражению агрессии.
Министр обороны Республики Абхазия, генерал армии Мираб Кишмария в канун Дня Победы пожелал народу Абхазии процветания.
Командиры военного времени, руководство Министерства обороны республики и члены комиссии по государственным наградам обсудили вопросы разграничения статуса участников боевых действий и участников войны.
Пресс-секретарь президента Абхазии Хибла Возба заявила, что увольнение заместителя министра обороны Лаврентия Миквабия связано с нарушением им законодательства республики и воинского устава.
Анатолий Хрулев с 2006 по 2010 год командовал 58-ой общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа.
В 22-ую годовщину мартовской наступательной операции, проходившей 15–16 марта 1993 года в Эшере, у Мемориала первого президента Абхазии Владислава Ардзинба пройдет вечер памяти.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.