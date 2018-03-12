Новости по теме ООН

Правительство Сирийской Арабской Республики получило приглашение от ООН принять участие в новом раунде мирных переговоров с оппозицией, которые начнутся 14 марта.
Голосование по проекту может состояться на следующей неделе, но в нем очень много деталей и дополнений, которые нужно проанализировать, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев.
В случае принятия, санкционная резолюция станет самым строгим набором санкций Совета Безопасности ООН более чем за 20 лет, а ограничения затронут сразу несколько секторов экономики страны.
Совбезу ООН не удалось достигнуть согласия по российскому проекту резолюции о соблюдении суверенитета Сирии, что может серьезно осложнит мирные переговоры по Сирии, считают в Совете Федерации РФ.
В условиях, когда турецкое руководство не признанает ответственность за сбитый за самолет и гибель наших военнослужащих, о возобновлении прямого диалога речи быть не может, считает постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в межсирийских переговорах в Женеве наступила временная пауза, новый раунд запланирован на 25 февраля. Переговорах в Мюнхине запланированы на 11 февраля.
В заявлении СБ также заявил об угрозе международному миру и безопасности, которую представляет терроризм и призвали стороны к конструктивному разговору.
Ранее сообщалось, что правительство и оппозиция не могут прийти к согласию о том, кто должен присутствовать на переговорах.
Правительство Сирии в четверг 7 января дало ООН разрешение на доставку гуманитарной помощи в три осажденных сирийских города.
Главы внешнеполитических ведомств 18 стран приняли согласованный проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призван подтвердить принципы ранее принятых в Вене документов по сирийскому урегулированию.
В пятницу в Нью-Йорке пройдет третья встреча "международной группы поддержки Сирии" на уровне министров иностранных дел. Результатом переговоров должен стать согласованный проект резолюции СБ, который призван подтвердить принципы принятых в Вене документов.
У России есть претензии к исполнению США и Турцией резолюции N2199 о запрете финансирования террористических организаций. США и Турция обязаны были информировать СБ ООН о нелегальной торговле нефтью "Исламским государством", заявил Виталий Чуркин.
Москва рассчитывает, что Анкара воздержится в Сирии от действий, подобных вводу войск и военной техники на территорию Ирака. Постпред РФ при ООН выразил надежду, что ситуация будет урегулирована так, чтобы это удовлетворяло официальный Багдад.
Заседание Совета Безопасности ООН состоится во вторник по инициативе Российской Федерации в связи с вводом Турцией танкового батальона на территорию иракской провинции Найнава.
Для продолжения работы над проектом резолюции по борьбе с терроризмом, предложенным Россией, необходимо будет преодолеть разногласия относительно нынешней роли президента Сирии Башара Асада, заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.
Предложенный документ, по мнению американской стороны, не дает полного определения понятия "оружие в космическом пространстве", что означает отсутствие у государств общего понимания используемой терминологии.
В среду прокуратура Нью-Йорка обвинила в коррупции экс-президента Генассамблеи ООН Джона Эша, который получил от китайских бизнесменов 1,3 миллиона долларов, по версии следствия.
Бывшему президенту Генеральной Ассамблеи ООН и постпреду Антигуа и Барбуда Джону Эшу прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинение во взяточничестве. Со слов прокурора Нью-Йорка, общий объем взяток составил 1,3 миллиона долларов.
Правительство КНДР отмечает, что готово к конструктивному диалогу по недопущению конфликта на Корейском полуострове, как только США согласятся заменить соглашение о перемирии на мирный договор.
Лавров надеется, что остальные члены Совета Безопасности смогут согласовать резолюцию ООН по беженцам в ближайшее время, и она будет принята.
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