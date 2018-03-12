Новости по теме ОДКБ

Заявления Турции и Саудовской Аравии о намерениях развернуть наземные операции на территории Сирии могут привести в военному столкновению между государствами региона, сообщил Бордюжа.
Политэксперты высказали свое мнение об Организации Договора о коллективной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе призвал другие страны присоединиться к России в поддержке законного правительства Сирии, противостоящего террористам.
Лидеры стран ОДКБ считают, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными государствами или группами государств систем противоракетной обороны нанесет ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире.
"Элементарный здравый смысл" требует отказаться от политики использования террористических группировок для смены неугодных кому бы то ни было режимов, заявил президент России Владимир Путин.
Встречу на высшем уровне в рамках ОДКБ в Душанбе предварило совместное совещание министров иностранных дел, обороны и секретарей советов безопасности. Как передает корреспондент Sputnik Таджикистан, это событие оказалось не похожим на все предыдущие.
На 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется ряд совместных заявлений по тематике предотвращения размещения оружия в космосе, а также о мерах по противодействию международному терроризму.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.