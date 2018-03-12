Новости по теме РЖД

РЖД разослали телеграмму менеджменту компании, "дочек" и профсоюзам за подписью президента РЖД Владимира Якунина, в которой он сообщает, что ему предложена работа в Совете Федерации, но окончательные кадровые решения будут приняты руководством РФ.