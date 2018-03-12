Новости по теме РЖД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 20 августа подписал распоряжение о назначении президентом ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова, занимавшего пост первого замминистра транспорта РФ.
РЖД разослали телеграмму менеджменту компании, "дочек" и профсоюзам за подписью президента РЖД Владимира Якунина, в которой он сообщает, что ему предложена работа в Совете Федерации, но окончательные кадровые решения будут приняты руководством РФ.
Телеграмма за подписью Владимира Якунина разослана менеджменту РЖД, "дочек" и профсоюзам. Глава РЖД сообщает, что окончательные кадровые решения относительно РЖД будут приняты руководством государства.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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