Новости по теме Sputnik

Ранее МИД Латвии объяснил решение о закрытии агентства нахождением Дмитрия Киселева в санкционных списках ЕС, что якобы делает невозможным вещание возглавляемого им агентства в Латвии.
Жителям Молдовы стал доступен мультимедийный контент Sputnik на румынском языке.
Новостной портал Sputnik Таджикистан предлагает читателям мультимедийный контент: аналитические материалы, эксклюзивные интервью, экспертные оценки.
Опрос был проведен исследовательской компанией Populus c 25 сентября по 15 октября 2015 года. В опросе приняли участие 8000 респондентов, по 1000 в каждой стране – Великобритании, США, Германии, Франции, Болгарии, Венгрии, Чехии, Польши.
Восьмой форум европейских и азиатских медиа (ФЕАМ 2015) "Устойчивое партнерство в нестабильном мире", открылся десятого ноября в МИА "Россия сегодня".
Ресурс, доступный по адресам sputniknews-uz.com, oz.sputniknews-uz.com и ru.sputniknews-uz.com.
Sputnik Германия укрепил свои позиции в авторитетном рейтинге популярности в соцсетях среди онлайн СМИ и блогов 10 000 Flies, поднявшись в июле на 26 место.
Стереотипные расистские взгляды многих жителей и полицейских США подвергают большей опасности афроамериканцев, сказала социолог Абхазского государственного университета Мрамза Джикирба, комментируя опрос, проведенный агентством ICM Research в рамках проекта Sputnik.Мнения.
Согласно опросу Sputnik.Мнения, проведенного британским исследовательским агентством ICM Research, треть американцев указывают причиной того, что полицейские значительно чаще убивают чернокожих молодых людей, расизм, присущий полицейским. 51 % американцем считает, что причина в росте агрессии и насилия общества в целом.
Агентство Sputnik вещает для того, чтобы показать разные мнения о ситуации в стране и в мире, поэтому рассчитываем, что латвийская сторона примет решение в строгом соответствии с нормами международного права, заявила главный редактор МИА и радио Sputnik Маргарита Симоньян.
Новый мультимедийный портал Sputnik будет работать на армянском и русском языках.
Специалист в области национальной безопасности Астамур Барганджия прокомментировал Sputnik опрос исследовательского агентства ICM Research, по результатам которого треть опрошенных считает, что у Евросоюза должна быть собственная армия.
Британское исследовательское агентство ICM Research провело опрос для международного агентства и радио Sputnik, по результатам которого треть опрошенных считает, что у Евросоюза должна быть собственная армия, и он не должен полагаться на войска Североатлантического альянса.
Новостное мультимедийное агентство Sputnik запустило информационный портал в Южной Осетии в среду 17 июня.
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research для международного агентства и радио Sputnik, показал, что наиболее часто респонденты называли три причины роста популярности оппозиционных партий в Европе: высокий уровень иммиграции , обещания, которые не были выполнены и разочарование в ЕС .
Активные пользователи социальных сетей и блогеры Абхазии прокомментировали опрос "Sputnik.Мнения", проведенный британским исследовательским агентством ICMResearch, согласно которому большинство европейцев считают, что крупные IT компании и социальные сети незаконно передают данные о пользователях Агентству национальной безопасности США.
Европейцы и американцы проявили обеспокоенность вопросом сохранения в тайне своих персональных данных.
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research, большинство европейцев и американцев считают, что что технологические компании передают данные о пользователях напрямую в АНБ, что противоречит закону.
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research, большинство европейцев считают, что Греция должна погасить свои долги самостоятельно, без участия Европейского союза.
Согласно опросу "Sputnik.Мнения", проведенного британским исследовательским агентством ICM Research, большинство европейцев считают, что Греция должна погасить свои долги самостоятельно, без участия Европейского союза.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.