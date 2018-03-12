Новости по теме Алиса Гицба

"Кофейная кантата" — шутливая кантата о девушке Лизхен, которая больше всего на свете любила кофе, была написана более 250 лет назад кантором церкви Святого Фомы Иоганном Себастьяном Бахом по заказу кофейного дома Циммермана в Лейпциге.