Новости по теме Алиса Гицба

Впервые в Абхазии стартовал поэтический проект Sputnik.Чтения. Информационное агентство Sputnik Абхазия приняло эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова. Абхазскую часть проекта открыл руководитель агентства Инал Лазба.
Солистка Московского музыкального театра "Геликон-Опера", заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии Алиса Гицба читает стихотворение Баграта Шинкуба "Исаҳаит ирҳәамҭан ҳабацәа" ("По преданию предков"—ред).
5 декабря Народная артистка Абхазии Алиса Гицба отмечает свой юбилей.
Известная абхазская оперная певица Алиса Гицба 5 декабря отмечает свой юбилей.
Известная абхазская оперная певица Алиса Гицба 5 декабря отметит свой юбилей.
Народная артистка Абхазии Алиса Гицба и Заслуженная артистка Российской Федерации Яна Иванилова выступят в Московской консерватории на сцене Концертного зала имени Мясковского в пятницу 6 ноября.
Об особо запомнившихся ролях, творческом пути и планах рассказала в интервью Sputnik оперная дива, Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России Алиса Гицба
Оперная дива, Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России Алиса Гицба рассказала корреспонденту Sputnik о своих предпочтениях в музыке, творческих планах и детских воспоминаниях о театре.
"Кофейная кантата" Иоганна Себастьяна Баха в исполнении артистов московского театра "Геликон-опера" впервые прозвучала в Абхазии.
"Кофейная кантата" Иоганна Себастьяна Баха в исполнении артистов Московского театра "Геликон-опера" впервые прозвучала в Абхазии.
"Кофейная кантата" — шутливая кантата о девушке Лизхен, которая больше всего на свете любила кофе, была написана более 250 лет назад кантором церкви Святого Фомы Иоганном Себастьяном Бахом по заказу кофейного дома Циммермана в Лейпциге.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия рассказала Sputnik, что с 17 по 22 июля впервые в Абхазии будет показан спектакль "Кофейная кантата".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.