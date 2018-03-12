Новости по теме Беслан Эшба

О прошедшем в Абхазии VI Российско-абхазском деловом форуме, о государственных гарантиях и поддержке российских инвестиций, рассказал в интервью Sputnik руководитель РОО "Апсадгьыл" Беслан Эшба.
Республиканская общественная организация "Апсадгьыл" призывает все стороны политического процесса не выходить за рамки конституционного поля, отказаться от языка ультиматумов и любых уличных действий.
Руководитель РОО "Апсадгьыл" Беслан Эшба уверен, что одним из потенциальных конкурентных преимуществ партии, созданной на базе Фонда "Аинар", может стать именно наличие молодого интеллектуального ресурса.
Девальвация рубля — явление временное, следовательно и эффект ее носит временный характер, а значит, повышенный туристический поток в Абхазию в этом сезоне не носит стабильный характер, считает руководитель республиканской общественной организации "Апсадгьыл" Беслан Эшба.
В реформировании политической системы Абхазии в первую очередь необходимо перераспределение полномочий между президентом, правительством и Парламентом, плавный переход от президентской к президентско-парламентской республики, считает руководитель республиканской общественной организации “Апсадгил”, бывший вице-премьер Беслан Эшба.
Жизненный уровень населения Абхазии не растет, занятость населения падает, нет притока инвестиций, российско-абхазские отношения оставляют желать лучшего, заявил в ходе встречи с общественностью руководитель республиканской общественной организации “Апсадгил” Беслан Эшба.
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