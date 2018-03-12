Новости по теме Беслан Эшба

Девальвация рубля — явление временное, следовательно и эффект ее носит временный характер, а значит, повышенный туристический поток в Абхазию в этом сезоне не носит стабильный характер, считает руководитель республиканской общественной организации "Апсадгьыл" Беслан Эшба.