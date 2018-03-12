Новости по теме Инал Ардзинба

Обостряющийся внутриполитический кризис на Украине заставляет правящие круги страны искать внешнего врага, так в Раду внесли законопроект, запрещающий называть Российскую Федерацию Россией, якобы название "Россия" или "Русь" - историческое название территории, на которой расположена современная Украина.