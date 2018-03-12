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Новости по теме Инал Ардзинба

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    13:32 20.02.2016
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    Станет ли Украина Россией

    Обостряющийся внутриполитический кризис на Украине заставляет правящие круги страны искать внешнего врага, так в Раду внесли законопроект, запрещающий называть Российскую Федерацию Россией, якобы название "Россия" или "Русь" - историческое название территории, на которой расположена современная Украина.

  • Начальник Экспертного управления администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба.
    13:33 25.12.2015
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    Хинтба: за обвинениями Саакашвили стоит страх перед фамилией Ардзинба

    Бездоказательность обвинений одесского губернатора Михаила Саакашвили в адрес Инала Ардзинба очевидна, заявил Ираклий Хинтба.

  • 13:02 25.12.2015
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    МИД России опроверг обвинения Саакашвили в адрес Инала Ардзинба

    Обвинения Саакашвили в адрес помощника президента России Владислава Суркова и главного советника профильного управления президентской администрации Инала Ардзинба "бездоказательны, они опираются исключительно на какие-то выдумки, фантазии", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

  • 14:03 09.11.2015
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    Фантомные боли Михаила Саакашвили

    Совершенно очевидно, что обвинения в адрес Инала Ардзинба в совершении преступлений, связанных с терроризмом на территории Украины, дело рук Михаила Саакашвили, считает секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.

  • Главный советник Управления Президента РФ по СНГ Инал Ардзинба.
    12:01 09.11.2015
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    Хинтба: инфовброс об объявлении Ардзинба в розыск - пиар Саакашвили

    Начальник Экспертного управления администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал Sputnik заявление Михаила Саакашвили о якобы объявлении Инала Ардзинба в международный розыск.

  • Инал Ардзинба. Архивное фото
    16:23 26.06.2015
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    Хинтба: обвинения Саакашвили в адрес Ардзинба – желание взять реванш за Абхазию

    Начальник экспертного управления Администрации президента Ираклий Хинтба высказал свое мнение в отношении обвинения Михаила Саакашвили в адрес Инала Ардзинба.

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