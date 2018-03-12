Новости по теме Инал Ардзинба

Обостряющийся внутриполитический кризис на Украине заставляет правящие круги страны искать внешнего врага, так в Раду внесли законопроект, запрещающий называть Российскую Федерацию Россией, якобы название "Россия" или "Русь" - историческое название территории, на которой расположена современная Украина.
Бездоказательность обвинений одесского губернатора Михаила Саакашвили в адрес Инала Ардзинба очевидна, заявил Ираклий Хинтба.
Обвинения Саакашвили в адрес помощника президента России Владислава Суркова и главного советника профильного управления президентской администрации Инала Ардзинба "бездоказательны, они опираются исключительно на какие-то выдумки, фантазии", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Совершенно очевидно, что обвинения в адрес Инала Ардзинба в совершении преступлений, связанных с терроризмом на территории Украины, дело рук Михаила Саакашвили, считает секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Начальник Экспертного управления администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал Sputnik заявление Михаила Саакашвили о якобы объявлении Инала Ардзинба в международный розыск.
Начальник экспертного управления Администрации президента Ираклий Хинтба высказал свое мнение в отношении обвинения Михаила Саакашвили в адрес Инала Ардзинба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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