https://sputnik-abkhazia.ru/20211031/sputnik-nedeli-kovid-vaktsinatsiya-veer-i-anonimnaya-ugroza-strelby-v-agu-1036138710.html

Sputnik недели: ковид, вакцинация, "веер" и анонимная угроза стрельбы в АГУ

Sputnik недели: ковид, вакцинация, "веер" и анонимная угроза стрельбы в АГУ

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 25 по 31 октября. 31.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-31T21:12+0300

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Президент Абхазии Аслан Бжания уехал в Москву для проведения встреч с российскими чиновниками и обсуждения с ними актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в разных областях. Коронавирусная инфекция не дает расслабиться жителям и медикам страны, о чем говорит статистика по заболеваемости и смертности. Также на уходящей неделе запустили Республиканскую женскую консультацию, приступили к освещению трассы Сухум-Ингур и ввели веерные отключения электроэнергии в восточной и центральной частях Абхазии.SputnikБжания в МосквеПрезидент Абхазии Аслан Бжания в начале недели снова отбыл с рабочей поездкой в Москву. Во вторник 26 октября он встретился с замруководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком.Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в том числе, связанные с социально-экономическим развитием республики на 2022-2025 годы. На встрече с вице-премьером правительства России Александром Новаком рассмотрели реализацию "дорожной карты" по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии.Во встрече участвовали также заместитель руководителя Администрации президента Абхазии Валерий Папба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.27 октября Аслан Бжания также встретился с заместителем Секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Они затронули тему обеспечения пограничной безопасности, режима работы КПП "Псоу", а также безопасности различных отраслей экономики. В рамках своего визита Бжания уже встречался также с министром спорта России Олегом Матыциным и министром транспорта Виталием Савельевым.Это десятая рабочая поездка Бжания в Москву за время его президентства и третья за октябрь.Коронавирус и последствияНаиболее животрепещущей проблемой в Абхазии по-прежнему остается COVID-19. Статистика заболеваемости не внушает позитива, а медики бьют тревогу. За неделю с 26 по 30 октября в республики выявили более 860 случаев коронавируса, скончалось в этот период 14 человек. На заседании Кабинета министров страны, которое состоялось 28 октября, глава Минздрава Эдуард Бутба эпидемиологическую обстановку назвал серьезной и тревожной. Он также обратился к населению с просьбой соблюдать все ограничительные режимы."Круглосуточно наши коллеги находятся в "красной зоне", слышат, как проезжают свадебные кортежи. После этих мероприятий у нас рост больных. Ситуация очень серьезная и тревожная. Наше население должно нам помочь, не собираться, не скапливаться. Врачи тоже люди, они тоже устали", – добавил он.По словам Бутба, среди больных растет потребление кислорода. В сутки медучреждения расходуют более 200 баллонов, а достать кислород в России становится все сложнее. Кислородная станция в Новом районе нуждается в ремонте, он обойдется в 580 тысяч рублей. Премьер-министр Александр Анкваб подтвердил, что вопрос реанимации объекта актуален, иначе "катастрофы не избежать".Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России в Сухуме продолжает помогать абхазским коллегам. По данным за 29 октября, госпиталь принял более 1,3 тысяч пациентов и проведено порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов, более одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.Между тем, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, Абхазия ввела частичные ограничения на пересечение границы с Грузией с 28 по 30 октября в связи с эпидобстановкой.Ограничения не коснулись пересекающих границу по служебным делам, например, сотрудников ИнгурГЭС. В это время на пунктах пропуска по реке Ингур провели санитарную обработку.ВакцинацияНа минувшей неделе стало известно о том, что Абхазия готовится получить 30 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" в первой декаде ноября, о чем заявила главный санитарный врач страны Людмила Скорик на совещании в Кабмине.Скорик отметила, что по линии МККК в Абхазию завезено специальное холодильное оборудование для хранения большего количества вакцин. Необходимость в таком оборудовании была продиктована и тем, что в скором времени ожидается поставка вакцины от гриппа.По информации от Министерства здравоохранения Абхазии, вакциной "Спутник Лайт" в в республике привились 3638 человек. Ранее двухкомпонентной вакциной "Спутник V" привилось 6500 тысяч человек.Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил о намерении ввести обязательную вакцинацию для отдельной категории работников."Наверное, перейдем на другие методы. Это будет касаться педагогов, сотрудников органов внутренних дел, военных, чиновников. Зачем мы заказываем вакцину, просим – чтобы защитить граждан. Придет вакцина, и мы будем по-другому требовать, есть разные формы, и мы будем их использовать", – сказал Анкваб.Как уточнила "Апсныпресс" Людмила Скорик, все, кто прошел вакцинацию "Спутником V" на территории Абхазии, получат бумажный носитель и генерированный цифровой QR-код. Каждый, кто прошел вакцинацию, получит по телефону SMS-сообщение с логином и паролем и сможет зайти в свой личный кабинет на сайте Минздрава, где будет сохраняться вся информация о его прививках.Что касается вакцинированных "Спутником Лайт" в Абхазии, по словам Скорик, им QR-код не присваивается.Пройти вакцинацию в Абхазии также смогут граждане всех государства, которые находятся в республике длительное время, в том числе россияне, вне зависимости от наличия абхазского гражданства, рассказала Sputnik начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Саида Делба. По ее словам, чтобы сделать вакцину, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность - паспорт, и обратиться в медучреждение по месту жительства в Абхазии.Запуск Республиканской женской консультацииСпустя три года капремонта в Сухуме открылась Республиканская женская консультация, на что из бюджета страны было выделено 8,8 миллиона рублей.На церемонии присутствовал министр здравоохранения Эдуард Бутба, он назвал событие знаменательным и рассказал об оснащении консультации медоборудованием."Есть сложности с оборудованием, которое еще не сформировано на 100 процентов. Думаю, это дело времени, потому что сразу оснастить все сложно, это большие финансовые затраты. Думаю, через какое-то время консультация будет наполнена новейшим оборудованием", - сказал он.В отремонтированной консультации будут принимать акушер-гинекологи, терапевты, офтальмолог, психолог, стоматолог, работает лаборатория, есть и школа будущих родителей, куда могут обратиться будущие мамы и отцы. Коллектив женской консультации состоит из 23 человек, в день в среднем врачи принимают 45-50 человек.И снова "веер"В Абхазии наступает прохлада, а вместе с ней повышается потребление электроэнергии. "Черноморэнерго" ввело график веерных отключений электричества в восточной части Абхазии и части Сухума.Ограничения на подачу электроэнергии вводятся в связи недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1", во избежание аварийных ситуаций. Аварийные отключения на этой линии случались как минимум четыре раза за октябрь, последняя произошла 31 числа. Отключения будут производиться по часу в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также ограничения коснутся центральной и восточной части Сухума. Ночные двухчасовые отключения света в этих районах будут сняты.Эти ограничения будут сняты только в случае снижения нагрузок на энергосистему страны, отмечает "Черноморэнерго".В случае увеличения нагрузок в других районах страны, там также прибегнут к подобным мерам.Осветить трассуДолгожданная новость для жителей восточной Абхазии пришла на уходящей неделе. "Черноморэнерго" приступило к работам по освещению республиканской трассы от Сухума до Ингура. Водители, которые пользуются этой дорогой, уже многие годы жалуются на плохую видимость в ночное время, что увеличивает риски попадания в ДТП.На первом этапе сотрудники "Черноморэнерго" делают опоры для освещения на участке Адзюбжа – Лабра, где планируется установить более 600 граненых, оцинкованных столбов из нержавеющей стали.Дорогу будут освещать 100-ваттной светодиодной лампой. Для обеспечения электроснабжения также будут установлены пять трансформаторов.Проект реализуется на средства российской Инвестпрограммы. Сумма расходов на первом этапе превысила 74 миллиона рублей."Злая шутка"В соцсетях появилось тревожное анонимное сообщение, в котором неизвестный делился планами устроить стрельбу в Абхазском государственном университете. Корреспонденту Sputnik удалось узнать у ректора АГУ Алеко Гварамия об обстоятельствах этого инцидента."Мы уже абсолютно точно знаем, кто это написал. Оказывается, наш студент. Но это злая шутка, никакой опасности нет. Этим нельзя спекулировать. У нас соответствующие службы занимаются. Никакой опасности нет. Как-то надо сказать, чтобы убрали это из соцсетей, это глупость, не соответствующая реальным вещам", - ответил он.В университете не планируют прибегать к дисциплинарным мерам в отношении "шутника". Занятия продолжились в штатном режиме.Чем еще запомнилась уходящая неделя:

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-ot-covid-19-mogut-vvesti-v-abkhazii-dlya-otdelnykh-grazhdan-1036087279.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/privitye-sputnikom-v-v-abkhazii-poluchat-sertifikaty-s-qr-kodom-1036090637.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211027/respublikanskuyu-zhenskuyu-konsultatsiyu-otkryli-posle-kapremonta-v-sukhume-1036079920.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/chernomorenergo-opublikoval-grafik-veernykh-otklyucheniy-v-vostochnoy-abkhazii-1036106042.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211028/nachalis-raboty-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-ingur-1036109967.html

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