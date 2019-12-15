Sputnik недели: новый Генпрокурор, розыск подозреваемого и скорбная дата

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 9 по 15 декабря, читайте в нашем материале.

Памятные мероприятия к 27-летию Латской трагедии, объявление в розыск подозреваемого в убийстве троих человек в результате стрельбы у ресторана "Сан-Ремо", 50-й раунд международных Женевских дискуссий, достижения абхазских спортсменов. Эти и другие события в еженедельном обзоре Sputnik.

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Латская трагедия

На уходящей неделе в республике прошли скорбные мероприятия, посвященные 27-й годовщине Латской трагедии. Память погибших в сбитом грузинскими гвардейцами вертолете почтили в селе Лата. В 9:00 из Сухума выдвинулась автоколонна в рамках ежегодной акции "День памяти жертв Латской трагедии", которую проводит комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума.

Памятные мероприятия также прошли в селе Акуарчапан Ткуарчалского района и в Гудауте. В Музее Отечественной войны имени Сергея Дбар в Гудауте открылась фотовыставка "Черные дни Абхазии", приуроченная к этой дате.

© Sputnik / Фотовыставка, посвященная Латской трагедии. Музей Гудауты

В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года грузинскими войсками был сбит вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала. Погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

© Sputnik / Томас Тхайцук День памяти жертв Латской трагедии

Розыск подозреваемого

9 декабря, прокуратура Сухума объявила в розыск подозреваемого по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" 22 ноября.

"Личный состав ОУР УВД по городу Сухум ориентирован на проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью установления места нахождения и задержания гражданина Чкадуа Эрика Юрьевича", - говорится в сообщении.

Чкадуа объявлен в розыск как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному по статьям "Убийство двух или более лиц", "Покушение на убийство", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Днем 22 ноября неизвестные в масках открыли стрельбу по посетителям ресторана "Сан-Ремо" на набережной Махаджиров.

В результате нападения были убиты Алхас Авидзба и Астамура Шамба, позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая - Доминика Акиртава, кроме того, еще два человека получили ранения.

Новый генпрокурор

На заседании Парламента 12 декабря тайным голосованием депутаты одобрили представление главы государства о назначении на должность генпрокурора Адгура Агрба. За кандидатуру Агрба проголосовали 25 депутатов, против - шестеро.

Его предшественник Зураб Ачба был освобожден от должности 2 декабря.

Новый генпрокурор Адгур Агрба родился 15 января 1981 года. В 2005 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. В органах прокуратуры работает с 2002 года. С 8 декабря 2015 года занимает должность заместителя генпрокурора Абхазии – военного прокурора.

© Sputnik / Томас Тхайцук Адгур Агрба

Арест бывшего кандидата в президенты

9 декабря Сухумский городской суд вынес решение об аресте сроком на два месяца Артура Анкваб по подозрению в похищении гражданина Армена Григоряна.

Похищенный 24 ноября Армен Григорян был найден 1 декабря в рамках оперативно-розыскных мероприятий в одном из сел Гудаутского района. По подозрению в совершении похищения были задержаны несколько человек, в том числе 6 декабря 2019 года задержали Артур Анкваб.

Уголовное дело по факту похищения Григоряна было возбуждено прокуратурой города Сухум 29 ноября 2019 года. 2 декабря дело было изъято из производства прокуратуры Сухума и передано для дальнейшего расследования в Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии.

Артур Анкваб, арестованный по подозрению в совершении похищения, - экс-кандидат в президенты Абхазии на выборах 2019 года. По итогам первого тура голосования Анкваб оказался на предпоследней строчке с результатом 1,6% голосов избирателей и прекратил участие в президентской гонке.

© Sputnik / Томас Тхайцук Артур Анкваб

Операция "Парковка"

12 декабря Госавтоинспекция Абхазии начала проводить рейдовые мероприятия в Сухуме. Сотрудники милиции убирают неправильно припаркованные автомобили с улиц и освобождают тротуары для пешеходов.

По словам начальника Госавтоинспекции Абхазии, пойти на "крайние меры" сотрудникам ГАИ пришлось из-за пренебрежительного отношения горожан к правилам дорожного движения.

Автоинспекторы для начала фиксируют нарушение, предупреждают водителей, объясняют им, что неправильная парковка мешает и пешеходам, и другим автовладельцам.

Юбилейный раунд Женевских переговоров

Юбилейный 50-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС состоялся 10 и 11 декабря.

Давая оценку пятидесятому раунду, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове сказал, что он был достаточно сложным и напряженным. Он отметил, что абхазская сторона на переговорах подняла ряд вопросов по решению проблем, которые сегодня существуют, в частности, вопросов ограничения прав и свобод граждан Абхазии, непосредственно касающихся свободы передвижения.

Говоря о надеждах и ожиданиях пятидесятого раунда Женевских переговоров, Кове с сожалением отметил, что абхазская сторона не увидела готовности грузинской стороны к поиску компромиссов для решения многих задач.

Даур Кове сказал, что в очередной раз инициатива абхазской стороны о принятии устного заявления о неприменении силы была блокирована Грузией.

© Фото : МИД Абхазии Абхазская делегация на женевских дискуссиях

Выставка на юбилей

Выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии, открылась в Центральном выставочном зале Сухума 10 декабря.

За 80 лет абхазское художественное искусство развивалось во всех направлениях живописи. Это, по словам Джения, и реализм, и импрессионизм, и экспрессионизм, и кубизм, и модернизм. Современные художники также не отстают от своих предшественников. Они развиваются в модных на сегодняшний день направлениях – абстрактный реализм или сюрреализм.

© Sputnik Выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии

Но несмотря на то, что в Абхазии за 80 лет было и есть много талантливых и именитых художников, в республике до сих пор нет полноценной картинной галереи. Более 40 лет работы абхазских художников "заперты" в холодной, необустроенной галерее, где они фактически портятся, сказал председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.

© Sputnik Выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии

Спортивные достижения

На неделе хорошими результатами отметились спортсмены из Абхазии. 11 декабря юные тхэквондисты из Гагры взяли семь медалей на всероссийском турнире "Московский вызов 2019".

Выступали они в двух программах – спарринг и туль. В первой программе "золото" взяли Инал Смыр, Вероника Чакрян и Леонард Керян, "серебро" - Полина Читанава. Во второй программе Георгий Читанава завоевал серебряную медаль, Вероника Чакрян взяла "бронзу", Леонард Керян также завоевал "бронзу".

© Foto / Тимур Барциц Открытый всероссийский турнир по тхэквондо "Московский вызов 2019"

13 декабря боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в боксерском шоу среди профессионалов "Face to face", которое прошло во Владикавказе. Бой во дворце спорта "Манеж" был дебютным в профессиональном боксе для молодого спортсмена. Он выступил в весовой категории 66,2 килограмма. Противником Агрба стал боксер Шохрух Абдиев.

Этот бой стал для Харитона Агрба первым выступлением в профессиональном боксе.

© Foto / instagram.com/khariton_agrba/ Харитон Агрба

Тайбоксер из Абхазии Леон Амичба 13 декабря победил в финале турнира "Кубок Содружества" в Нижнем Новгороде и выполнил норматив мастера спорта России.

XIII Открытый всероссийский турнир по тайскому боксу "Кубок Содружества-2019" проходил в Нижнем Новгороде с 10 по 13 декабря. В нем участвовали около 500 спортсменов из регионов России, Республику Абхазия представляли пятеро тайбоксеров – Леон Амичба, Давид Амичба, Анри Шанава, Сиро Геворкян и Сандро Цвижба, который взял "золото" на турнире в среду 12 декабря.