Sputnik недели: отмена ограничений, визит в Сирию и громкое убийство

На текущей неделе в Абхазии были отменены ограничительные меры и разрешены массовые мероприятия, состоялся визит абхазской делегации в Сирию, возле своего дома был убит племянник первого президента республики, задержан предполагаемый убийца. Подробнее в обзоре Sputnik.

Отмена ограничений

Неделя началась с отмены ограничительных мер. Таким образом, с 13 мая в Абхазии не действует запреты на проведение свадебных, торжественных, а также массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях.

Однако, согласно распоряжению, организацию и проведение в закрытых помещениях массовых мероприятий должны осуществлять в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами - носить маски в общественных местах и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Все еще запрещена перевозка в общественном транспорте пассажиров без масок, деятельность водителей, не использующих маски. Должна быть обеспечена ежедневная профилактическая дезинфекция салонов общественного транспорта, торговых объектов и прилегающих к ним территорий. Все продавцы должны носить маски. Аналогичные требования распространяются на стационарные торговые объекты, автозаправочные станции, производственные и общественные здания.

Визит президента в Сирию

16 мая делегация Абхазия во главе с президентом Асланом Бжания отправилась с официальным визитом в Сирию.

17 мая Аслан Бжания встретился с Башаром Асадом в Дамаске

Башар Асад отметил, что визит главы абхазского государства имеет большое значение для развития межгосударственных отношений, он придаст новый импульс в деле сотрудничества Абхазии и Сирии в различных отраслях. Аслан Бжания в свою очередь поблагодарил главу Сирии за решение признать независимость Республики Абхазия и установить с ней дипломатические отношения.

18 мая начала работать абхазо-сирийская Межправительственная комиссия. Участники Межправкомиссии детально обсудили практическую реализацию сотрудничества в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства. По итогам работы комиссии были подписаны соглашения о сотрудничестве между министерствами экономики Абхазии и Сирии и министерствами туризма двух стран.

В этот же день стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между портами и Соглашение о сотрудничестве в области туризма. Стороны договорились провести следующее заседание совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству в Сухуме.

В Дамаске Аслана Бжания принял Патриарх Антиохийский Иоанн X в Соборе Святой Девы Марии.

Также Аслан Бжания встретился с семьей генерала Уалида Маршан в Сирии

В заключительный день своего визита, 20 мая, Бжания пригласил Асада посетить Абхазию в любое удобное для него время. Президент Абхазии поблагодарил своего сирийского коллегу за радушный прием, оказанный ему и всей абхазской делегации. Он отметил, что особое теплое отношение к Абхазии со стороны народа и руководства Сирии ощущалось на протяжении всего визита.

Президент Сирии передал народу Абхазии пожелания мира и благоденствия.

"Я еще не был в Абхазии, но уже по ней скучаю", - признался Башар Асад.

Убийство Кемала Ардзинба

18 мая в Сухуме был убит родной племянник первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Кемал Ардзинба. Министерство внутренних дел Абхазии в тот же день объявило план "Перехват", были перекрыты выезды из Сухума.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело Генеральной прокуратурой Абхазии по статьям Уголовного кодекса Абхазии "Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

19 мая по подозрению в совершении убийства Ардзинба был задержан гражданин Абхазии Батал Пилия, 1992 года рождения. 21 мая Сухумский горсуд арестовал Пилия на два месяца.

Первые итоги вакцинации

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Абхазии началась 12 мая. По данным на 18 мая было привито 488 человек.

Вакцина от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Абхазию из России 30 апреля в количестве 6500 доз.

18 мая пункт вакцинации был открыт при Сухумской городской поликлинике №3 в Синопе.

Главврач сухумской поликлиники №3 Галина Горбунова объяснила, для того чтобы сделать прививку, нужно записаться в регистратуре. В зависимости от количества желающих руководство поликлиники делает заявку в Минздрав и получает препараты.

В день вакцинации пациент должен иметь при себе действующий абхазский паспорт, он заполняет анкету о согласии, ему выдается памятка с датой первой и второй вакцинации. Также человек проходит медицинский осмотр у терапевта – у него измеряют давление, уровень сатурации, температуру.

Поиски пропавшего туриста

Поиски российского туриста Владимира Ульянова в горах Абхазии, которые велись с 12 мая спасателями МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилевой, не дали результата.

19 мая в пресс-службе МЧС сообщили, что не обнаружили мужчину в базовом лагере, никаких его вещей и палатки найдено тоже не было. В ведомстве предположили, что турист решил самостоятельно спуститься с высокогорья.

21 мая спасательная команда отработала обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью, но не обнаружила Ульянова на предполагаемом маршруте его спуска.

В ведомстве заявили, что поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена.

Арт-фестиваль в Абхазии

20 мая в морском порту Сухума открылся арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня". Организатор фестиваля компания Colors of Nation.

Основная цель мероприятия состоит в том, чтобы разговаривать с миром языком искусства, который понятен любому человеку на каком бы языке он ни разговаривал и где бы ни жил.

По программе арт-фестиваля уже состоялись открытые дискуссии с абхазскими художниками и просто зрителями на различные темы: как современное искусство представлено в Абхазии, кто может считать себя художником, почему не надо стесняться продавать свои работы и когда наступает завтра. Состоялся показ документального фильма "Бернинг-мэн" и дискуссия о свободе и национальных традициях.

В рамках фестиваля на стенах Сухумского морского порта создается арт-объект российским художником Максом Гошко-Даньковым. Он уже раскрасил верхнюю часть сухумского морского порта.

День памяти жертв Кавказской войны

21 мая в Абхазии почтили память махаджиров (термин, закрепившийся за вынужденными переселенцами с Кавказа - ред.).

На набережной Махаджиров у Мемориала памяти жертв Кавказской войны была открыта фотовыставка, в Абхазском драмтеатре показали спектакль "Последний из ушедших", вечером началось факельное и конное шествие, была зажжена ритуальная свеча "ащамака" и разожжен "нартский костер", в море были опущены венки.

Памятные мероприятия состоялись во всех районах Абхазии.

День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров проживают во многих странах мира. Самая большая диаспора находится в Турции.

Оползень в горах

Масштабный оползень произошел на Ауадхаре. Сползла часть горы над поляной, которая расположена выше источника артезианской воды "Ауадхара". Селевая масса распространилась на 300-400 метров, перекрыв дорогу к альпийским лугам, а ее высота местами доходит до четырех метров.

По словам председателя Госкомитета Абхазии по экологии Савелия Читанава, это можно назвать экологической катастрофой - вода, которая постоянно течет под оползневым участком, загрязнила озеро Рица, и по оценкам специалистов, вода может оставаться мутной на протяжении всего лета. Это негативно скажется на экосистеме озера, так как мутная вода может прогреться на один-два градуса выше нормы, и этого могут не выдержать живые организмы, обитающие в Рице.

21 мая в интервью Sputnik директор Национального Рицинского парка рассказал, что руководство парка рассматривает возможность проложить дорогу в обход оползня, так как перекрытая оползнем дорога ведет на альпийские луга в горах Абхазии и так называемую "студенческую поляну" - это популярные туристические маршруты, проезд к которым сейчас невозможен.

"Вредная" клубника

17 мая инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партии абхазской клубники западный (калифорнийский) цветочный трипс, после чего запретили ее ввоз в Сочи.

Зараженный товар вернули грузоотправителю, чтобы не допустить распространения вредителя на территории России.

В интервью радио Sputnik сотрудник Государственной инспекции Абхазии по карантину растений Анзор Вартагава рассказал, что службой на территории республики трипс зарегистрирован не был.

По его словам, о том, что в партии клубники из Абхазии был найден трипс, сотрудники Госинспекции узнали лишь через СМИ. Откуда в большой партии клубники появился вредитель, Вартагава ответить не смог, так как, по его словам, весь экспортный товар проходит проверку карантинной службы на границе. Тем не менее Карантинная служба Абхазии организовала проверку, которая также не выявила наличие калифорнийского цветочного трипса в республике.

Награда поэта

Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа 20 мая стал лауреатом Патриаршей литературной премии.

Торжественная церемония избрания и награждения лауреатов X юбилейного сезона Патриаршей литературной премии состоялась в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве.

Кроме Ласуриа номинантами Патриаршей литературной премии в 2021 году были Анатолий Байбородин, Владислав Бахревский, Игорь Волгин, Василий Дворцов, Владимир Малягин, Андрей Убогий и другие. Всем лауреатам вручили наградные знаки.

Чем еще запомнилась уходящая неделя: