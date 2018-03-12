Новости по теме Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..."

Российские исполнители Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа "Эсперанто" выступили с концертом на сцене Абхазской государственной филармонии в Сухуме в рамках XIV музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...".
Российские исполнители Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа "Эсперанто" выступили с концертом на сцене Абхазской государственной филармонии в Сухуме в рамках XIV музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...".
Российские исполнители Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа «Эсперанто» выступили с концертом на сцене Абхазской государственной филармонии в Сухуме в рамках XIV музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...".
В преддверии XIV музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…» президент республики Рауль Хаджимба встретился с Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александром Сладковским.
В преддверии XIV музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" президент республики Рауль Хаджимба встретился с Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава и художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александром Сладковским.
30 июля в Абхазском драмтеатре состоится гала-концерт с участием Хиблы Герзмава, Николая Ерохина, Ильдара Абдразакова.
В гала-концерте примут участие итальянский оперный певец Ильдебрандо Д'Арканджело, азербайджанский оперный исполнитель Юсиф Эйвазов в сопровождении оркестра под управлением маэстро Владимира Спивакова.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.