Новости по теме Женевские дискуссии

Очередной раунд Женевских дискуссий состоялся 8-9 декабря в Женеве.
В результате раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье МИД РФ заявил, что делегации Абхазии, России и Южной Осетии беспокоит усиление военного взаимодействия по линии Грузия - НАТО.
Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье подготовку к XXXII раунду переговоров.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.