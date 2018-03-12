Новости по теме Новый год в Абхазии

На рождественское богослужение в главный храм Абхазии пришли сотни верующих.
Новогоднее представление "Снегурочка" в Абхазском драмтеатре в постановке Мадины Аргун подарило маленьким и зрителям постарше ощущение сказки и волшебства.
Корреспондент Sputnik Абхазия Роберт Джопуа поделился воспоминаниями о самых ярких событиях в профессиональной деятельности за прошедший 2015 год.
На рождественское богослужение в главный храм Абхазии пришли сотни верующих.
В праздничные дни на сцене Русского драматического театра проходило новогоднее представление под названием “Космоелка”.
Пока одни согреваются дома с кружечкой горячего чая, другие спешат на улицу. Нужно успеть вдоволь наиграться в снежки, пока снег не растаял.
О том, чем запомнился 2015 год и о некоторых секретах журналистики, рассказывает корреспондент Sputnik Абхазия Наала Авидзба.
Водитель с 20-летним стажем, член автоклуба "Аиааира" Сергей Никитченко рассказал в интервью Sputnik, какие меры нужно предпринимать при гололеде.
Вторые сутки РУП "Черноморэнерго" ведет ремонтные работы в авральном режиме.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян рассказал о происшествиях в первые дни нового года.
За что я благодарю 2015-й год по григорианскому календарю и 25-й (о, ужас, как быстро летит время) год моей жизни.
Ситуация на республиканской трассе Сухум-Псоу сложная, если снегопад не прекратится, республиканскую трассу придется закрыть на некоторое время, сообщил гендиректор ГК "Абхазавтодор" Леонид Лолуа.
В связи с погодными условиями коммунальные службы работают в усиленном режиме, возможны перебои в работе общественного транспорта.
Прошлой ночью в Очамчырском районе было обесточено несколько сел.
О встречах, жизненных историях, приобретенном опыте, не серых буднях и прочих событиях 2015 года вспоминает корреспондент SputnikАбхазия Саид Барганджия.
Чего ждут в Абхазии в новом году? По результатам новогоднего опроса жителей столицы Sputnik составил список наиболее ожидаемых событий в следующем году.
Согласно данным статистики ЗАГСа города Сухум, самыми популярными именами, которыми в 2015 году называли в республике новорожденных, стали имена Баграт, Давид и Сария.
В новогоднюю ночь жителей Абхазии ждал волшебный подарок - в первые часы 2016 года пошел снег.
Первый ребенок в 2016 году в Сухумском роддоме родился в шесть часов утра.
Заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян рассказал о том, как прошла новогодняя ночь
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.