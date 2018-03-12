Новости по теме Новый года в Абхазии

Новогодний Арт-Маркет 2015 завершился в Сухуме в воскресенье 27 декабря во Дворце спорта имени Сергея Багапш.
Корреспондент Sputnik Наала Авидзба узнала, как встречали в Абхазии Новый 1993 год.
Праздничные огни зажгли на главной елке страны в Сухуме.
Новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями состоялся в Доме Москвы в рамках проведения Московской елки.
На площади Свободы в Сухуме приступили к установке главной елки страны. Монтажные работы планируют завершить в течение недели.
Изготовление стеклянных елочных игрушек - трудоемкая, но не менее увлекательная работа. В Сухуме изготавливают игрушки с национальной тематикой вручную.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.