Новости по теме абхазский язык

В Международный день родного языка ученые обсудили развитие и сегодняшнее состояние абхазского языка.
Студентка Абхазского государственного университета, преподаватель абхазского языка Жанна Лейба рассказала об изучении родного языка в абхазской диаспоре Иордании.
Заведующий кафедрой абхазского языка Абхазского государственного университета Батал Хагуш считает, что для решения проблем абхазского языка необходимо государственное финансирование.
Курсы по изучению абхазского языка в Культурном центре города Амман в Иордании набирают все большую популярность среди соотечественников, отметил Харазия
С помощью приложения " Аҧсуа рыдыркыра" текст на абхазском языке можно набирать напрямую на клавиатуре смартфона.
О проблемах абхазского села и о том, как возродить Абхазию сельскую, рассуждает политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
О причинах ослабления абхазского языка и путях его спасения рассуждает в интервью Sputnik доктор филологических наук, профессор Вячеслав Чирикба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.