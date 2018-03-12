Новости по теме автомобили

Согласно действующим нормативно-правовым актам в нотариально заверенной доверенности на управление автотранспортным средством нет необходимости, сообщил Sputnik начальник юридического отдела Кабинета Министров Абхазии Лаша Цаава.
О загадочной истории диагностирования поломки авто с помощью паранормальных сил рассказал колумнист Sputnik Батал Шулумба.
Киев и Москва разрешили блокированным грузовикам вернуться в свои страны путем продления разрешений на транзитные перевозки 2015 года до 25 февраля.
Финансовые сборы, поступившие в систему "ПЛАТОН", по мнению большинства автомобилистов, должны идти в первую очередь на реконструкцию существующих трасс.
В Абхазии есть все условия для развитии автомобильного спорта, считает президент Федерации автомобильного спорта Абхазии Джумбер Соломко.
Водитель с 20-летним стажем, член автоклуба "Аиааира" Сергей Никитченко рассказал в интервью Sputnik о мерах предосторожности во время езды при гололеде и том, что делать, если машину все-таки занесло.
Все автотранспортные средства МВД Абхазии будут оснащены новыми номерными знаками до конца декабря 2015 года.
Тело Заура Авидзба было найдено в сгоревшем автомобиле рано утром 20 октября.
Пресс-служба МВД в понедельник сообщила, что автомобиль "TOYOTA COROLLA", принадлежавший МВД и находившийся в незаконном пользовании председателя партии "Амцахара" Алхаса Квициния, был возвращен в автопарк ведомства.
Пресс-служба МВД сообщила, что возвращение автомобиля произведено в полном соответствии с законодательством республики.
В Абхазии впервые прошли соревнования по джип-триалу “Гума 2015”.
Две трассы для автогонок по джип-триалу, которые пройдут в селе Гума Сухумского района Абхазии 11 и 12 сентября, практически готовы.
Первая "копейка" сошла с конвейера АвтоВАЗа ровно 45 лет назад.
С ростом курса валют машины должны были подорожать в два раза, но с учетом того, что люди не могут покупать их, автоторговцы решили уменьшить свою прибыль.
Автогонки по джип-триалу пройдут в селе Гума Сухумского района Абхазии 11 и 12 сентября.
Раритетный Ferrari 275 GTB/4, выпущенный в 1966 году, показали на аукционе в Монтерее. Смотрите на видео, как выглядит автомобиль стоимостью до 10 миллионов долларов США.
Движение транспортных средств в населенных пунктах разрешается со скоростью не более 60 км/ч, вне населенных пунктов - не более 90 км/ч.
Автомобиль "Волга" ГАЗ 24-10 стал первым служебным автомобилем первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
В Парламенте Республики Абхазия разработан законопроект о порядке государственной регистрации транспортных средств. Новый закон позволит водителям выбрать любую цифровую комбинацию.
Об изменениях таможенных тарифов на ввоз автомобилей в Абхазию и их последствиях размышляет экперт Sputnik Абхазия Наталья Арлан.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.