Новости по теме бензин

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба прокомментировал, как может повлиять увеличение цены на бензин в России на его стоимость в Абхазии.
На фоне дешевеющей нефти снижение цен на горючее наблюдалось в большинстве стран, в среднем за год бензин в Европе подешевел на 3%, хотя в некоторых странах сокращение цен превышало 10%.
Заместитель гендиректора ГК "Абхазтоп" Валерий Ардзинба сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия, что цены на топливо и газ не изменятся.
В Госкомпании "Абхазтоп" заявили, что дефицит бензина в России не повлияет на поставки в Абхазию.
Президент "Роснефти" Игорь Сечин обратился к Владимиру Путину с письменной просьбой о введении дополнительных льгот для нефтепереработчиков.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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