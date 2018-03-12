Новости по теме бизнес

Жан Марк Данто из города Сан Назер во Франции приехал в Абхазию в 1997 году, чтобы строить школы в составе гуманитарной миссии международной организации, однако обстоятельства сложились таким образом, что французский инженер навсегда остался в республике, где основал успешный бизнес.
Цыганская община в Сухуме не похожа на другие, в криминальных сводках цыгане не фигурируют, мирно уживаются с местными жителями и занимаются легальным бизнесом.
Ассоциация предпринимателей республики Абхазия организовала первый съезд предпринимателей в на котором была принята итоговая резолюции ассоциации по закону об НДС.
Кабинет Министров Абхазии утвердил целевую программу “Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2016 год”. На реализацию данной программы заложено 300 миллионов рублей.
Около 200 бизнесменов приняли участие в VI российско-абхазском деловом форуме в Сухуме.
Российские предприниматели заинтересованы в том, чтобы инвестировать в Абхазию, но хотят понятных правил игры, отметил Никита Исаев.
Министр экономики Адгур Ардзинба назвал факторы привлекательности Абхазии для инвестирования из России.
Президент французской компании CIFAL Жиль Реми заявил, что настроен не очень оптимистично и боится, что в январе будут продолжены санкции против РФ, от которых, как он считает, Франция очень сильно страдает.
Руководитель Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Алмас Тания рассказал в интервью Sputnik о целях и задачах агентства.
Руководитель Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Алмас Тания рассказал в интервью Sputnik о целях и задачах агентства.
Турецкая делегация заверяет, что в Крыму имеются все условия для инвестиционных вложений. Предполагается, что будет построено 5 фабрик по производству мебели и комплектующих.
Торгово-промышленная палата Абхазии приняла участие в конференции на тему "Северный Кавказ: развитие инвестиционного потенциала и реализации инвестиционных проектов" в Ставрополе.
Глава Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия Вадим Харазия рассказал СМИ о проблемах и перспективах Госкомитета.
Глава Нацбанка Абхазии считает, что требовать от индивидуальных предпринимателей, особенно у сельских жителей, представления бизнес-плана — это профанация.
В середине июня Национальный банк Абхазии начнет процесс кредитования малого и среднего бизнеса.
200 миллионов рублей планируется направить на программу финансирования по низким ставкам малого и среднего бизнеса, в том числе и в сельском хозяйстве, заявил Рауль
В Министерстве экономики Республики Абхазия прошло первое заседание рабочей группы по первичному отбору инвестиционных проектов.
В Кабинете Министров обсудили основные направления сотрудничества Абхазии с Орловской областью.
По мнению Financial Times, ситуация, сложившаяся вокруг компании LetterOne Group демонстрирует то, какому риску подвергаются российские бизнесмены, попавшие "под перекрестный огонь" из-за санкций.
6-7 апреля 2015 года в сухумской гостинице "Атриум-Виктория" пройдет инвестиционный форум "Абхазия. Туристический сезон - 2015".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.