Новости по теме дороги

Ремонт участка республиканской трассы Сухум-Очамчыра обойдется в 386 миллионов рублей, об этом Sputnik рассказал руководитель ГК “Абхазавтодор” Борис Ачба.
Финансовые сборы, поступившие в систему "ПЛАТОН", по мнению большинства автомобилистов, должны идти в первую очередь на реконструкцию существующих трасс.
Госкомпания "Апсныргылара" восстановила обрушившийся вследствие стихийного бедствия участок центральной трассы в селе Верхняя Эшера Сухумского района.
Движение автотранспортных средств на участке Бурон – северный портал Рокского тоннеля перекрыли в обоих направлениях, планируется размещение пункта обогрева в этом районе, сообщили в МЧС.
Накануне вечером Транскавказская автомагистраль из-за угрозы схода лавин была закрыта для движения автотранспорта от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля.
В Москве ожидается снег, местами метель, на дорогах гололедица. Автомобилистам рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личных машинах и воспользоваться общественным транспортом.
О том, предстоит ли Главному Кавказскому хребту стать мостом, соединяющим в единое целое родственные этнические группы, как это было в прошлом, рассуждает политолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Во вторник 2 декабря в одиннадцати километрах от абхазо-российской границы на республиканской трассе обрушилась подпорная стена. Движению автотранспорта это не помешало, сообщил Sputnik Абхазия Леонид Лолуа.
24 ноября в Москве китайская железнодорожная корпорация China Railway и российская компания "Региональные проекты" подписали меморандум, согласно которому в 2016 году стороны планируют начать строительство автомобильной и железнодорожной трассы, которая свяжет Северный Кавказ с Абхазией.
Об интересах Китая в Абхазии и перспективах реализации проекта Траснкавказской дороги рассказал в интервью Sputnik Абхазия вице-президент республики Виталий Габния.
Кабинет Министров Абхазии принял Положение, позволяющее регулировать создание специальных сетей по видеомониторингу дорог республики, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия с места события.
Как сообщает ГУ МВД России по Воронежской области, водитель автобуса, следовавшего из Москвы в сторону Ростова, из-за ледяного дождя не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находилось 16 граждан Донецкой народной республики. 11 из них пострадали, сообщили в МЧС ДНР.
В преддверии Чемпионата мира по футболу ConIFA администрация города Сухум призвала к радикальным мерам в борьбе против бродячего скота на дорогах.
Роль стационарных постов милиции в борьбе с нарушителями на дорогах завышена, более результативным представляется ведение учета наиболее аварийно-опасных участков, отметил Алексей Ломия.
Глава Джанкойской горадминистрации Александр Бочаров подтвердил, что на данный момент грузового сообщения с Украиной нет. Легковые машины и пешеходы пересекают границу между Украиной и Крымом беспрепятственно.
Министр внутренних дел республики отметил, что страна не в состоянии принять новых мигрантов. Движение, согласно поступающей информации, будет заблокировано до нового распоряжения властей.
Госкомпания "Апсныргылара" приступила к восстановлению обрушившихся во время недавнего стихийного бедствия двух участков республиканской трассы в Верхней Эшере. Ремонт планируется завершить в течение двух месяцев.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил Центральный столичный рынок в пятницу 21 августа.
Жители маленького населенного пункта Пятая шахта в Ткуарчалском районе многие месяцы пытаются добиться от властей ремонта дороги, которую разрушил оползень.
По словам главы администрации Гудаутского района Руслана Ладария, ремонт автомобильных дорог начнется после получения необходимой техники и рабочей силы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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