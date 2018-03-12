Новости по теме фашизм

27 января отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда (1944 год), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России".
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года. Смотрите на архивных кадрах, как международный военный трибунал осудил нацизм и создал юридическую и моральную преграду для возрождения фашизма.
Нюрнбергский процесс завершился 1 октября 1946 года. Смотрите на архивных кадрах, как международный военный трибунал осудил нацизм и создал юридическую и моральную преграду для возрождения фашизма.
Женщина, состоявшая в СС и служившая четыре месяца радистом в концлагере Освенцим, обвиняется в том, что ее работа помогала функционированию лагеря.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.