Новости по теме государственная граница

Главы МИД Азербайджана и Грузии заявили о намерении завершить делимитацию границы между странами, которая была начата в 1996 году, но приостановилась из-за спорных исторических объектов.
Успех в деле реализации договоренности о прекращении боевых действий будет зависеть и от способности мирового сообщества выполнять уже принятые решения.
Правительство должно пересмотреть свои разрешения на транзит по территории Украины, заявил один из организаторов блокады в Закарпатской области Тарас Деяк.
По данным мурманских властей, границу с Финляндией в поисках убежища ежедневно пересекают до 20 человек.
Данная мера связана с прекращением товарооборота Украины с Крымом, заявил инициатор продовольственной и энергетической блокады полуострова Ленур Ислямов. По его словам, ожидается решение "высшего органа" о начале морской блокады.
В результате проведенных мероприятий ФСБ России в Абхазии у нарушителей государственной границы изъято более 1100 килограммов ореха фундука общей стоимостью около 290 тысяч рублей.
Рекордное количество пассажиров пересекло КПП "Псоу" за курортный сезон 2015 года.
Петр Порошенко уверен, что активисты, не пускающие грузовики с продовольствием в Крым, способствуют тому, что жители полуострова захотят вновь воссоединиться с Украиной.
Венгрия продлит 170-километровую стену на границе с Сербией на восток - на границу с Румынией и на запад - с Хорватией. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр.
Со вчерашнего дня Венгрия закрыла границу с Сербией, пропуская только тех беженцев, кто соглашается написать заявку на убежище. За сутки такую заявку написали 72 человека.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия сообщило, что пересечение абхазо-грузинской границы иностранцами возобновлено в обычном режиме.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия сообщило, что пересечение абхазо-грузинской границы иностранцами временно ограничено.
Граница не может быть решетом, через которое просачиваются преступники и контрабандные товары, подчеркнул Хаджимба.
Закрытие границы с Колумбией и объявление режима чрезвычайного положения на 60 дней стало ответной мерой на случай, когда контрабандистами были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы.
Продажа билетов на морское сообщение между Сочи и Абхазией открыта с 17 августа.
Два грузовика томатов и три фуры с персиками уничтожают на полигоне в 20 километрах от пункта пропуска "Красная горка".
Южная Осетия готовится отметить седьмую годовщину войны августа 2008 года. В столице республики Цхинвале и районах республики 7 и 8 августа пройдут траурные мероприятия.
Глава Администрации Галского района Темур Надарая встретился с активом района.
630 жителей Галского района работают в ИнгурГЭС и при этом не платят подоходный налог в бюджет района, сказал глава Администрации Темур Надарая.
Пограничники задержали подозреваемого в серии убийств в России и Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.