Новости по теме гражданство

Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили пути улучшения банковской системы Абхазии, решения проблем в сфере энергетики, улучшения ситуации на абхазо-российской границе и другие значимые вопросы.
Президент России дал поручение профильным ведомствам ускорить подготовку документов по упрощенному приобретению российского гражданства гражданами Абхазии, сообщил Рауль Хаджимба.
Попытки привлечь граждан Абхазии получить биометрические паспорта в Грузии – очередная политическая ловушка, которая обречена на провал, считает заместитель главы МИД Абхазии Кан Тания.
Экс-президент Грузии, а ныне губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили был лишен грузинского гражданства в связи с получением гражданства Украины. Нынешние власти Грузии объявили Саакашвили в международный розыск.
Лидер Limp Bizkit, женатый на крымчанке, заявил, что при получении российского паспорта он готов проживать в Крыму по шесть месяцев в году в своем "симпатичном домике".
Правительство Эстонии решило удовлетворить ходатайства 20 человек об отказе от эстонского гражданства. Восемнадцать ходатайствующих постоянно проживают за границей, из них 10 - в России.
Известный американский боксер Рой Джонс-младший во время пресс-конференции в Ялте заполнил документы на получение российского гражданства, о предоставлении которого ранее просил президента Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин в Севастополе встретился с известным американским боксером Роем Джонсом, который попросил главу РФ о предоставлении российского гражданства. Смотрите на видео, как проходила встреча.
Готовится законопроект, по которому будет разработан законный механизм выдачи абхазских паспортов, сообщил Рауль Хаджимба на встрече с жителями Галского района.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.