Новости по теме искусство

Ирма Аршба - Папаскири признана одним из лучших молодых ювелиров в России в 2016 году, по мнению журнала Grazia.
Молодой модельер Хох мечтает видеть цхинвальских девушек в одежде своего бренда "BEKOEV" и готовится к показу своей первой коллекции.
Выставка современного искусства швейцарских художников в разных жанрах открылась в культурном центре "СКЛАД" в Сухуме во вторник 9 февраля.
Латвийский композитор Раймонд Паулс родился в 1936 году в Риге. Сегодня автор хитов для многих "звезд" советской и российской эстрады отмечает юбилей в кругу близких людей.
В Абхазии должна появиться международная арт-резиденция, считает художник колумнист Sputnik Игорь Дудинский.
Премьеру спектакля по пьесе Антона Чехова "Медведь" и авторский скетч Софы Агумаа "Едут актеры" представили актеры Абхазского государственного молодежного театра во вторник 6 октября.
Выставка национального рукоделия народов Кавказа проходила с 17 по 25 сентября в Абхазском государственном музее.
В книге "Художники Абхазии" представлены двадцать очерков о современных абхазских художниках.
Спортивные и творческие коллективы из всех районов Абхазии, из Адыгеи, Краснодара и Москвы собрались на III Молодежном Арт-фестивале «Прогулка по набережной», который открылся в Сухуме 25 сентября.
Считается, что жена флорентийского купца Франческо дель Джокондо Лиза Герардини позировала для Леонардо да Винчи. Точно определить принадлежность найденных останков пока не представляется возможным.
Мастер-классы по искусству национального рукоделия в Госмузее продлятся до 25 сентября.
В концерте Grand Opera Gala приняли участие молодые абхазские исполнители оперы и Государственный камерный оркестр под руководством Давида Терзяна.
Режиссер Александр Сокуров принял участие в открытии первого фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".
Министр культуры поздравила во всемирный день театра всех деятелей театрального искусства.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.