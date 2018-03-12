Новости по теме книги

В день рождения Ханса Кристиана Андерсена, 2 апреля по всему миру отмечается Международный день детской книги.
23 апреля, в день смерти Шекспира и Сервантеса, во всем мире отмечают День книг и авторского права, он был учрежден в 1995 году в дань уважения книгам и авторам всех времен и народов.
Материалы монографии, собранные в ходе исследования, проводимого в рамках международного проекта "Священные места абхазов и адыгов: традиции и современность", были представлены в Сухуме, в Абхазском государственном музее во вторник 12 апреля.
Национальной библиотеке Республики Абхазия имени Ивана Папскир исполнилось 95 лет.
О богатой и наполненной событиями истории Национальной библиотеки Абхазии имени Ивана Папаскир, которой исполнилось 95 лет, рассказал директор Борис Чолария.
Переиздание книги Гитлера недопустимо в цивилизованном обществе, таким попустительством в отношении распространения идеологии нацизма дискредитируются европейские ценности, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк.
Врач-психиатр Константин Ануа передал в дар Национальной библиотеке Абхазии библиографическую редкость - энциклопедический словарь "Гранат".
Национальной библиотеке Абхазии передана библиографическая редкость - энциклопедический словарь "Гранат".
Восьмого октября в в Абхазском государственном музее была презентована новая книга Владимира Делба "Апсны – обитель души моей".
Книга Владимира Делба "Апсны – обитель души моей" продолжает серию произведений автора о жителях и атмосфере довоенного Сухума.
По одному тому романа в день будут читать в прямом эфире 8, 9, 10 и 11 декабря. Роман начнут читать в 10 утра по московскому времени. По масштабности эта акция не имеет аналогов в мире — роман будет прочитан от первой до последней страницы.
В книге "Художники Абхазии" представлены двадцать очерков о современных абхазских художниках.
Стихотворения, рассказы и переводы 12 молодых авторов литературного клуба "Слово" вошли в сборник "Аӡаӡа арыцқәа" ("Капли росы"), который на днях вышел в Сухуме.
В список попали книги Сергея Доренко, Сергея Глазьева, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина и других. Свое решение Госкомтелерадио Украины объясняет "борьбой с дезинформацией".
Ученый и общественный деятель Александр Орлов-Кретчмер представил свою трилогию "Образы Абхазии".
Реконструкция Государственной национальной библиотеки имени Ивана Папаскир завершится в течение нескольких месяцев.
Фильм Эммы Ходжаа и Тимура Кучуберия "Избранный" и книгу Владимира Зантария "Слово о Первом Президенте" представили зрителям в музее Боевой Славы.
В музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба прошла презентация книги Владимира Зантария "Слово о Первом Президенте".
Книга воспоминаний о Великой Отечественной войне Михаила Шерозия "За огненной стеной" рассказывает о военном пути автора.
Всемирный день книги и авторского права ежегодно отмечается на планете 23 апреля, начиная с 1996 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.