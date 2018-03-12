Новости по теме мусор

Глава Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава прокомментировал проблему складирования и необходимость переработки мусора в стране.
Территория Сухумской горы вновь загрязнена, хотя лишь две недели назад на субботнике она была очищена от мусора.
Территория Сухумской горы снова загрязнена. 28 марта более 500 жителей города провели генеральную уборку на "Фуникулере".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.