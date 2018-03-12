Новости по теме наука

Правительство Абхазии совместно с Академией Наук Абхазии подготовили проект целевой программы "Финансово-материальное обеспечение научных исследований, проводимых молодыми учеными научных учреждений, подведомственных Академии Наук Абхазии".
Пройдет достаточно большое время пока возникнет в чистом виде печать "с нуля", сказал вице-президент фонда Кирилл Каем, добавив, что для этого, по его мнению, произойдет не ранее чем через 15 лет.
День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля. Смотрите архивные кадры из жизни Игоря Курчатова – советского ученого, под руководством которого в нашей стране было создано ядерное оружие.
Психологи из США утверждают, что поиск и выбор "вторых половинок" во многом аналогичен по своей природе тому, как человек выбирает пищу в супермаркете или магазине.
О формировании внешней политики Абхазии, роли России в Абхазии и развитии отношений Абхазии и Евросоюза рассказал в интервью Sputnik Абхазия политолог, аспирант Йоркского университета в Великобритании Урбан Якша.
Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии приобрел аппаратный комплекс, измеряющий вязкость крови.
Академия Наук Абхазии была создана 30 октября 1997 года.
Торжественное заседание, посвященное 90-летию со дня основания Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа, прошло в Сухуме.
Установка СВЧ-экстракции разработана сотрудниками Сухумского физико-технического института.
Британские ученые представили уникальную разработку для возвращения движения рукам пациентов, перенесших инсульт. Смотрите на видео, как выглядит необычное устройство. Ученые из Великобритании представили уникальное устройство, которое помогает людям, перенесшим инсульт, вернуть движение рукам.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.