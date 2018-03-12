Новости по теме отдых

Абхазия готова к увеличению числа отдыхающих, дефицита койко-мест и роста цен при размещении не прогнозируется, сообщили в Министерстве по курортам и туризму.
Отмена полетов в Турцию и Египет из РФ повлияла на объем продаж путевок в санатории Минобороны России, заявил начальник управления медико-психологической реабилитации и санаторно-курортного обеспечения Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин.
Коммунальное управление администрации города Сухум приступило к работам по расчистке парка по улице Агрба в Новом районе в четверг 5 ноября.
По прогнозам синоптиков, в течение недели территория Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного давления и смены воздушных масс.
Sputnik Абхазия сделал подборку знаковых мест Сухума, которые рекомендует обязательно запечатлеть на фотокамеру.
3D панорама вида на озеро Рица продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Из-за ухудшения отношений России и Латвии, поток туристов в этот прибалтийский курорт резко снизился. Российские туристы отдают предпочтения другим курортам, в частности, в пятерку наиболее популярных стран среди российских граждан входит Абхазия. О том, как проходит курортный сезон в Латвии рассказал Николай Константинов.
При посещении Абхазии каждый гость может быть уверен, что в случае необходимости абхазские медики окажут ему своевременную квалифицированную медицинскую помощь.
В прошлом году детский отдых для детей Абхазии не был организован по причине финансовых проблем.
Отдых в Абхазии обещает быть насыщенным, потому следует тщательно продумать план маршрутов и постараться охватить как можно больше мест и мероприятий за ограниченное время отпуска.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с активом Гагрского района.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с активом Гагрского района.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с активом Гагрского района.
Днем в Абхазии температура воздуха составит +29˚С, вечером столбик термометра не опустится ниже +19˚С.
С 20 июня 2015 года между Гагрой и Адлером начнет курсировать электричка.
Редакция Sputnik Абхазия подобрала фотографии самых живописных, интересных, известных мест и реалий республики, которые по праву могут называться "визитными карточками" Абхазии.
Абхазия богата природными и историческими достопримечательностями, работники туриндустрии назвали топ самых посещаемых мест в республике.
Предприниматели создали рабочие места в летний период и развивают малый и средний бизнес в Гагре.
Владельцы магазинов, ресторанов и кафе в Рицинском реликтовом национальном парке приступили к работе.
Комиссия по развитию курортного комплекса и туризма при Администрации Сухума провела заседание по подготовке к курортному сезону.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.