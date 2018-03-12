Новости по теме отключение электричества

Ограничение на подачу электричества в Абхазии, действовавшее с 25 января 2016 года, отменено со вторника 16 февраля, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".
В связи с уменьшением количества воды в водохранилище Ингурской ГЭС с 25 января в Абхазии была введена система веерных отключений. Продлится она до 15 апреля.
Система веерных отключений была введена с 25 января и продлится до 15 апреля. Введение ограничений связано с уменьшением количества воды в водохранилище ИнгурГЭС.
Пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия прокомментировал Sputnik интервью генерального директора ООО "Ингури ГЭС" Левана Мебония.
Введение веерных ограничений связано с уменьшением количества воды в водохранилище ИнгурГЭС, сообщал ранее генеральный директор"Черноморэнерго" Аслан Басария.
С 25 января по 15 апреля будет введена система веерного отключения электроэнергии по всей республике, сообщил генеральный директор "Черноморэнерго".
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
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