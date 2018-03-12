Новости по теме переговоры

Мы не ответили на план де Мистуры, потому что там есть пункты, с которыми мы согласны и пункты, с которыми мы не согласны, заявил глава делегации ВКП Асаад аз-Зоуби.
Планируется, что делегация официального Дамаска встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой во второй половине дня.
Глава МИД Абхазии выразил надежду, что установленное прекращение огня будет носить продолжительный характер и позволит избежать дальнейшей эскалации напряженности и новых жертв.
Для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Россия готова приложить все необходимые усилия.
Армения и Азербайджан заявляют о резком обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана заявляет, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении
Сирия по-прежнему находится "в самом сердце битвы, которая еще не закончилась, поэтому численность российского контингента, дислоцированного на авиабазе "Хмеймим", должна быть пропорциональна уровню распространения терроризма в Сирии, подчеркнул президент САР Башар Асад.
Проблемы межсирийского урегулирования, вопросы борьбы с терроризмом и мира на Донбассе — ключевые темы двухдневного визита госсекретаря США Джона Керри в Москву.
Рабочая встреча делегации МИД Абхазии во главе с министром иностранных дел Абхазии Вячеславом Чирикба с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным состоялась в пятницу 18 марта.
На встрече министров иностранных дел России и Абхазии Москва могла выдвинуть ряд требований к Республике.
Сила, которая наиболее успешно отразила наступление ИГ, должна быть привлечена к решению вопросов будущего Сирии, заявил представитель Национального конгресса Курдистана в РФ.
Чирикба напомнил, что в марте прошлого года между МИД РФ и Абхазии был подписан Меморандум о механизме реализации скоординированной внешней политики.
Сирийские курды - сирийцы, поэтому они должны участвовать в дискуссиях касательно будущего Сирии и мы найдем способ, чтобы включить их, заявил де Мистура.
На повестке будет обсуждение нарушения перемирия в Сирии, вместе с тем госсекретарь отметил, что насилие в Сирии резко снизилось в результате перемирия.
В связи с увеличением поставок подкарантинной продукции на территорию РФ из Абхазии и ряда других стран, Россельхознадзор проведет телефонные переговоры по вопросу, связанному с поставками продукции.
Абхазская сторона настаивает на том, чтобы состав делегации оставался прежним и в него входили представители правоохранительных органов и руководители администраций приграничных районов.
Курды — союзники и американской коалиции, и РФ в борьбе против ИГИЛ и Джебхат ан-Нусры, начало переговоров без участия этой группы будет проявлением слабости со стороны международного сообщества.
Правительство Сирийской Арабской Республики получило приглашение от ООН принять участие в новом раунде мирных переговоров с оппозицией, которые начнутся 14 марта.
Представитель госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что Россия, несмотря на существующие разногласия, играла важную роль в переговорах по мирному урегулированию в Сирии.
Встреча сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье состоялась в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия в пятницу 4 марта.
Российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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