Новости по теме президент

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял отставку руководителя своей Администрации Астамура Тания, занимавшего этот пост с 27 сентября 2014 года.
Дмитрий Песков отметил, что в мировой практике вряд ли есть случай, когда политик после 16 лет руководства страны консолидировал вокруг себя целое общество.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает необходимым расследовать сообщения о нарушениях Турцией прав курдов
Президент Украины Петр Порошенко проводит встречи с лидерами фракций, цель всех встреч президента с политическими лидерами – ускорение выхода из политического кризиса.
Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес умер 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет после продолжительного лечения и нескольких операций, связанных с онкологическим заболеванием.
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба поделился своими воспоминаниями о Сергее Багапш в день его рождения.
В день рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ возложили цветы к памятнику.
В день памяти Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ возложили цветы к мемориальному комплексу.
Президентом был создан Политический консультативный совет, в состав которого были приглашены и представители всех оппозиционных организаций, сообщает пресс-служба президента.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.