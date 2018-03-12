Новости по теме природа

В Сухуме издано руководство по определению новых видов вредителей декоративных древесных растений на Черноморском побережье Кавказа.
Туристы из России готовы переключиться с пляжного отдыха на горы и реки Южной Осетии.
Активное таяние снега может вызвать половодье весной, рассказал Sputnik глава Гидрометеослужбы Абхазии Левард Барцыц.
Оперативные действия сотрудников Ботанического сада позволили спасти растения во время январских снегопадов.
Новый 2016 год отметился в нашей жизни пушистым белым снегом, выпавшим в самые первые январские дни. О снежном юбилее рассказала Sputnik Арифа Капба.
Коллекция уникальных растений Ботанического сада пережила январские снегопады.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар рассказал в интервью Sputnik о последствиях снегопада для природы Абхазии.
Более 18 миллионов человек в настоящее время находятся в районах, где объявлена угроза наводнений
Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил около 400 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Самая короткая река в мире протекает в Гагрском районе Абхазии, ее длина — 18 метров.
Аацынский каньон - одно из живописных мест в Абхазии, где созданы условия для отдыха туристов и местных жителей.
Фонд содействия развитию Сухума "Акуа" в понедельник провел акцию "Лечение пальм" на набережной Махаджиров.
Фонд содействия развитию Сухума "Акуа" провел в понедельник акцию "Лечение пальм" на набережной.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.