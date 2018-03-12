Новости по теме раскопки

Александр Скаков известен читателям Sputnik, как эксперт-политолог, регулярно комментирующий политическую ситуацию на Кавказе. Однако не все знают, что Александр Юрьевич – еще и известный археолог, автор более чем 130 научных работ. С 2002 года он регулярно руководит археологическими экспедициями на территории Абхазии.