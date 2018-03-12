Новости по теме раскопки

Научный сотрудник АбИГИ, директор Гагрского музея-заповедника "Абаата" Давид Канделаки рассказал Sputnik Абхазия о ходе работ над древними останками, которые были обнаружены в Гагре в ноябре 2014 года.
Археологи обнаружили фрагменты древней глиняной посуды во время исследования дна Керченского пролива перед началом масштабного строительства Крымского моста. Смотрите на видео, какие находки подняли водолазы.
Александр Скаков известен читателям Sputnik, как эксперт-политолог, регулярно комментирующий политическую ситуацию на Кавказе. Однако не все знают, что Александр Юрьевич – еще и известный археолог, автор более чем 130 научных работ. С 2002 года он регулярно руководит археологическими экспедициями на территории Абхазии.
Итальянский археолог Антонио Де Симоне заявил, что наиболее вероятной датой извержения вулкана Везувий является 24 октября 79 года. Раньше считалось, что данная катастрофа произошла в августе.
Археологическая экспедиция на холме Верещагина в селе Нижняя Эшера подходит к завершению. Об этом рассказал в интервью Sputnik директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа.
Во время раскопок в селе Нижняя Эшера были обнаружены многочисленные перстни и другие бронзовые украшения, а также домашняя утварь, сообщил директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа.
Во время археологической экспедиции по изучению Джантухского могильника были найдены следы поселений, фрагмент ручки пифоса со скульптурным изображением быка, чернолаковой посуды и украшения.
21 августа завершилась археологическая практика студентов исторического факультета АГУ. За время раскопок участники обнаружили погребение раннехристианского времени и фрагмент надмогильного сооружения предположительно владетельного князя Абхазии конца ХVIII-начала XIX Келешбея Чачба, убитого в 1808 году.
21 августа завершилась археологическая практика студентов исторического факультета АГУ. За время раскопок было обнаружено немало интересного.
Участники студенческой археологической практики обнаружили на территории Сухумской крепости захоронение VII-VIII веков.
Историки предполагают, что обнаружили фрагмент надгробного сооружения владетельного князя Абхазии конца ХVIII-начала XIX веков Келешбея Чачба.
Абхазские и российские ученые проведут раскопки в пещере Мачагуа села Хуап и на месте палеолитической стоянки в селе Яштуха.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.