Новости по теме школьники

Торжественный концерт, завершивший ряд мероприятий в рамках Года Владислава Ардзинба в Гулрыпшском районе, прошел в пятницу 18 декабря.
Учащиеся 18 школ Абхазии стали зрителями спектакля "Человек и джентльмен" по мотивам произведения итальянского писателя Эдуардо Де-Филиппо в субботу 12 декабря.
Учащиеся столичных школ приняли участие в благотворительной акции по сбору теплых вещей для малоимущих семей "Тепло сердца".
В соревнованиях "Веселые старты" приняли участие победители и призеры XIV спартакиады среди Сухумских школ.
Эстафета "Здравствуй, школа" открыла XV Спартакиаду школьников города Сухум.
Начальник Государственного управления энергетики и транспорта Республики Абхазия Зураб Хаджимба сказал, что студенты и учащиеся средних и средних специальных заведений могут пользоваться 50 % скидкой при поездках на транспорте государственных предприятий.
Президент Рауль Хаджимба предложил объединить ресурсы малокомплектных сельских школ.
2039 выпускников республики попрощались со школой, в их честь в столице состоялся праздничный концерт.
Одаренные юные математики России и Болгарии приняли участия в математическом фестивале "Золотое руно" в Пицунде.
В преддверии предстоящих школьных выпускных вечеров члены Общественной палаты Абхазии высказали свое мнение относительно проведения этих празднеств в республике.
В День Победы сотни школьников вышли на площадь Свободы в Сухуме и исполнили массовый танец.
Ученики сухумской средней школы № 3 почтили память выдающего ученого и общественного деятеля Абхазии Юрия Воронова.
На научной выставке представлены работы по следующим дисциплинам: физике, математике, химии, биологии, информатике.
Министерство образования и науки Абхазии издало приказ "О проведении выпускных вечеров в общеобразовательных школах", который предусматривает запрет на сбор неоправданно крупных средств для приобретения подарков и проведения неоднократных пышных банкетов.
52 ученика Гагрского лицея-интерната представили свои работы на научно-технической ярмарке в Сухуме.
Главный символ Победы в Великой Отечественной войне "Георгиевская ленточка" был роздан абхазским автомобилистам в среду на Красном мосту.
В конкурсе строевой подготовки приняли участие 8 команд из всех районов республики.
Республиканский конкурс строевой подготовки среди школьников, посвященный 70-летию Победы, прошел в среду в Сухуме
Памятные доски Героев Советского Союза Владимира Очаленко и Георгия Дермановского были уничтожены во время Отечественной войны народа Абхазии.
Ученики сухумских школ приняли участие в акции "Георгиевская ленточка", посвященной 70-летию Победы над фашизмом.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.