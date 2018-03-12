Новости по теме скачки

В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в селе Дурипш состоялись конноспортивные соревнования.
В течение двух дней наездники соперничали в скачках на различные дистанции, также они продемонстрировали свои умения в традиционных видах абхазских конных игр.
С 3 по 4 октября на Бзыбском ипподроме прошел Чемпионат Абхазии по конному спорту. Победителем турнира стала сборная Гудаутского района.
В конно-спортивной школе "Леон" в селе Ачадара Сухумского района возрождают древние абхазские традиции обучения джигитовке.
В конно-спортивной школе "Леон" детей обучают верховой езде и элементам традиционной джигитовки.
Уроки верховой езды в конно-спортивной школе "Леон" в селе Ачадара Сухумского района возобновятся с начала октября.
Первый международный турнир по конному спорту на Кубок президента республики Рауля Хаджимба прошел в воскресенье 2 августа.
Первый международный турнир по конному спорту на Кубок президента республики Рауля Хаджимба прошел в воскресенье 2 августа.
Гнедой скакун из села Лыхны выиграл скачки на Кубок президента Абхазии
2 августа на ипподроме в поселке Бзыпта пройдут скачки на приз президента республики Рауля Хаджимба.
В соревнованиях приняли участие команды из семи сел Гудаутского района: Аацы, Ачандара, Абгархук, Дурипш, Звандрипш, Джирхва, Лыхны. Участники соревнуются на двух основных дистанциях.
В течение двух дней спортсмены будут демонстрировать свое мастерство в традиционных видах абхазских конных игр: атарчеи, чыла ампыласра (конный футбол), псуацас ачырхумарра (джигитовка), аимцакьача, ахукьара (рубка), ацеигудца (метание дротиков).
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.