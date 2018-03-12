Новости по теме сотрудничество

Сергей Аксенов заявил, что договорился с абхазской стороной об официальном визите крымской делегации в Абхазию, где продолжится работа по реализации статей межправительственного Соглашения о сотрудничестве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет продолжать взаимодействовать с США в тех областях, которые входят в круг интересов государства.
Лидеры России и Египта, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси выразили настрой на развитие сотрудничества в энергетической и военно-технической сферах.
Сотрудничество с зарубежными коллегами необходимо для того, чтобы помогать иностранному бизнесу "открывать для себя Россию", заявил президент Владимир Путин. Для этих целей можно использовать потенциал Торгово-промышленной палаты, отметил он.
В рамках сотрудничества планируется создание условий для информирования о туристических возможностях республик, а также создание наиболее благоприятных условий для взаимного развития въездного туризма.
О неизбежности политической и юридической формализации распада Евросоюза рассуждает для Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Руководство Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия во главе с председателем Вадимом Харазия посетило мероприятие, приуроченное ко второй годовщине открытия абхазского культурного центра в Сакарье.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр энергетики России Александр Новак обсудили вопросы развития в сфере энергетики.
С момента последней встречи произошло большое количество перемен, подписан ряд секторальных договоров в развитие основного договора, и есть вопросы, которые решаются по теме безопасности, вопросы экономики, вопросы социального характера, сказал Рауль Хаджимба.
Министерство здравоохранения Абхазии организовало рабочее совещание для подведения итогов и решения проблем, связанных с материнством и детством, в онкологическом диспансере во вторник 16 февраля.
Международный фонд делового сотрудничества, Центр поддержки российского бизнеса в Абхазии "Аидгылара" и Центр правовых и экономических исследований и развития законодательства подписали соглашение о сотрудничестве в четверг 11 февраля.
Турецкому бизнесу будет непросто вернуться на российский рынок даже после нормализации двухсторонних отношений, поскольку его нишу займут другие страны, заявил посол РФ в Анкаре Андрей Карлов.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в межсирийских переговорах в Женеве наступила временная пауза, новый раунд запланирован на 25 февраля. Переговорах в Мюнхине запланированы на 11 февраля.
ЕС планирует продолжать против РФ санкции, потому что Киев не выполняет свои обязательства по минским соглашениям Было бы неправильно простить Киеву невыполнение им положений Минска-2, считает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Сегодня России лучше иметь минимум, но зато самых необходимых союзников, чем много, но притворных, пишет политолог Виталий Третьяков в материале РИА Новости.
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил удостоверения советнику Главы КЧР по гуманитарному сотрудничеству с Республикой Южная Осетия Эдуарду Хугаеву и советнику Главы КЧР по гуманитарному сотрудничеству с Республикой Абхазия Мухадину Шенкао.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и посол Абхазии Игорь Ахба обсудили перспективы сотрудничества, в частности, речь шла о поставках сельхозпродукции и автомобилей, а также развитии туризма.
В Кабинете Министров Абхазии состоялась рабочая встреча с делегацией из Карачаево-Черкесии.
В Кабинете Министров Абхазии состоялась рабочая встреча с делегацией из Карачаево-Черкесии, прибывшей в Абхазию с двухдневным визитом 27 января.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.