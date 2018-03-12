Новости по теме студенты

Худрук абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина рассказала радио Sputnik Абхазия об исполнительском вечере, о своих студентах и о планах на будущее.
В Абхазском государственном университете стартовал новый образовательный проект ПРООН, который представляет собой абхазский аналог известных в мире презентаций в стили TED talks.
Россотрудничество в Абхазии провело первый этап отборочных мероприятий на обучение в российских вузах, в этом году количество желающих превысило квоту по таким специальностям, как "Архитектура", "Техника и технология строительства", "Информатика и вычислительная техника".
Несколько студентов двух университетов прочитали стихи Хайдара на площади Таксим в центре Стамбула и около пролива Босфор, сняли об этом ролик и разместили его в YouTube, присоединившись таким образом к извинениям поэта.
Полномочный представитель Абхазии в Турции Инар Гицба рассказал Sputnik об отношении к абхазским студентам в Турции в связи с санкциями, введенными Абхазией.
Ректор Абхазского государственного университета, академик АНА, АМАН, РАЕН Алеко Гварамия рассказал в интервью Sputnik о том, как изменился вуз и как его превратить в национальный исследовательский университет.
День российского студенчества отмечается в России ежегодно 25 января в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.В последние годы в России возрождены исконные традиции празднования дня святой Татьяны, в основе их – общая молитва Русской церкви и высшей школы.
Ранее сообщалось, что при нападении группы боевиков на университет пострадали не менее 50 человек. Свидетели происшедшего сообщили местным СМИ о десятках убитых, но официального подтверждения пока нет.
Американские нейрофизиологи и психологи продемонстрировали, что занятия за стоячими партами улучшают работу мозга студентов и делают их более сфокусированными на учебе.
Деятельность археолога, кавказоведа Юрия Воронова была основной темой на полевом семинаре в селе Цабал, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия.
На вечере дружбы народов (global village) студенты и аспиранты из Абхазии, обучающиеся в Дипломатической академии МИД РФ, представили абхазскую культуру в среду 24 ноября.
21 августа завершилась археологическая практика студентов исторического факультета АГУ. За время раскопок участники обнаружили погребение раннехристианского времени и фрагмент надмогильного сооружения предположительно владетельного князя Абхазии конца ХVIII-начала XIX Келешбея Чачба, убитого в 1808 году.
Начальник Государственного управления энергетики и транспорта Республики Абхазия Зураб Хаджимба сказал, что студенты и учащиеся средних и средних специальных заведений могут пользоваться 50 % скидкой при поездках на транспорте государственных предприятий.
Министр культуры Эльвира Арсалия провела встречу с абхазскими студентами, обучающимися в театральном институте имени Бориса Щукина в Москве.
Участники санкт-петербургской молодежной экспедиции "Оборонная тропа" установили в горах Абхазии на перевалах главного Кавказского хребта в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны мемориальные плиты.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.