Новости по теме танцы

Сначала перед гостями выступили профессиональные танцоры, после чего женщина-танцор пригласила станцевать Барака Обаму, а ее партнер - супругу американского лидера.
День Республики Абхазия проведут на одной из главных концертных площадок Москвы в Зеленом театре ВДНХ 6 сентября.
Книга "Танец как жизнь" автора Заиры Цвижба издана тиражом в тысячу экземпляров.
Ордена Леона Государственному ансамблю народного танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия исполнилось 45 лет.
Друзья и коллеги Заслуженного артиста Республики Абхазия, художественного руководителя и главного балетмейстера Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" Руслана Бебия из Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии, Адыгеи и Юга России приехали в Абхазию поздравить с юбилеем ансамбля.
Ордена Леона Государственному ансамблю народного танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия исполнилось 45 лет.
Заслуженный артист Республики Абхазия, заслуженный деятель искусств Чеченской республики, художественный руководитель и главный балетмейстер Ордена Леона Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" имени Эдуарда Бебия Руслан Бебия рассказал в интервью Sputnik о своем творчестве и планах на будущее.
Праздничный концерт, посвященный Дню России, был организован Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии.
Десятки молодых людей провели танцевальный флешмоб на Сухумской набережной вечером в среду 10 июня.
Десятки молодых людей продемонстрировали случайным зрителям мастерство танца на Сухумской набережной в среду 10 июня.
Отчетный концерт Сухумского государственного училища культуры в этом году посвящен 70-летию со дня рождения Владислава Ардзинба.
В День Победы сотни школьников вышли на площадь Свободы в Сухуме и исполнили массовый танец.
Хореографический ансамбль "Абаза" на концерте, посвященном 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, представил зрителям лучшие номера из своего репертуара в Абхазской государственной филармонии в четверг.
Во всем мире 29 апреля отмечается Международный день танца.
Самое главное и важное в народных танцах – это то, что они стали колоссальным источником информации о традициях и обычаях того или иного народа, сказала Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.