Новости по теме торговля

Минтранс РФ ранее сообщил, что Польша отказалась давать России конкретные предложения по обмену разрешениями на 2016 год на автоперевозки между странами.
О российско-турецких отношениях и их влиянии на Абхазию рассказал корреспонденту Sputnik потомок абхазских махаджиров из Турции Октай Чкотуа.
Украина намерена ответить "аналогичными мерами" на решение России о приостановлении Договора о зоне свободной торговли с Украиной, заявил Арсений Яценюк.
У России есть претензии к исполнению США и Турцией резолюции N2199 о запрете финансирования террористических организаций. США и Турция обязаны были информировать СБ ООН о нелегальной торговле нефтью "Исламским государством", заявил Виталий Чуркин.
По информации Южного таможенного управления, в среднем за сутки таможенники оформляют от 500 до 700 тонн мандаринов.
Российские и турецкие бизнесмены много лет работали вместе, плечом к плечу, а сейчас турецкая сторона терпит убытки, сообщил РИА Новости глава Союза экспортеров Восточного Черноморья (Трабзон) Ахмет Хамди Гюрдоган.
Об интересах Китая в Абхазии и перспективах реализации проекта Траснкавказской дороги рассказал в интервью Sputnik Абхазия вице-президент республики Виталий Габния.
Министр экономики Адгур Ардзинба назвал факторы привлекательности Абхазии для инвестирования из России.
Подготовка к упорядочению выносной торговли в 2016 году начнется сразу после новогодних праздников, сообщили в администрации Сухума.
В МИД РФ заявили, что проблема снижения объема двустороннего товарооборота пока не решена, но в условиях санкционного давления Запада в отношении России взаимодействие в торгово-экономической сфере между странами может получить дополнительный импульс.
Премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия дал пресс-конференцию на тему социально-экономического положения в стране.
Городские власти заняли принципиальную позицию относительно запрета сезонной выносной торговли на сухумской набережной.
Предприниматели создали рабочие места в летний период и развивают малый и средний бизнес в Гагре.
Открытие магазина беспошлинной торговли на территории контрольно-пропускного пункта "Псоу" обсудили на очередном заседании Кабинета Министров Абхазии в четверг 21 мая.
Покупатели Центрального рынка Сухума предпочитают приобретать местную мясную продукцию.
ДНР уже удалось возобновить связи с ЛНР, а в перспективе многие производители постараются выйти на рынки сбыта Абхазии и Южной Осетии, сообщила министра экономического развития республики Евгения Самохина.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.